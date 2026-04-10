ईरान के अलावा कौन संभालता है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज? जानें किन देशों से घिरी है 'ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन'

1 . स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चर्चा में क्यों है?

1

इजरायल-ईरान के तनावपूर्ण हालात के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चर्चा में बना हुआ है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है और जब-जब यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तब-तब यह चर्चा में आ जाता है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों की सीमा से सटा हुआ है और कैसे ये देश इसे कंट्रोल करते हैं.



(Image: AI Generated)