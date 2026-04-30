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राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी, जानें विलीन होने से पहले कैसे खारा हो जाता है मीठा पानी

राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी, जानें विलीन होने से पहले कैसे खारा हो जाता है मीठा पानी

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राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी, जानें विलीन होने से पहले कैसे खारा हो जाता है मीठा पानी

आज हम आपको उस नदी से मिलवाने जा रहे हैं जो राजस्थान से निकलती है लेकिन गुजरात में समुद्र तक पहुंचने से पहले ही इसका पानी गायब हो जाता है...

Jaya Pandey | Apr 30, 2026, 01:23 PM IST

1.राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी

राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी
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नदियों को सभ्यताओं की जीवनरेखा कहा जाता है. ये जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, पानी उपलब्ध कराती हैं और पर्यावरण को जिंदा रखती हैं. लेकिन भारत की एक नदी अपने अनोखे व्यवहार की वजह से लोगों को हैरान करती है. यह नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात की ओर बढ़ते-बढ़ते गायब हो जाती है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.राजस्थान में कहां से निकलती है लूनी नदी?

राजस्थान में कहां से निकलती है लूनी नदी?
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लूनी नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है. इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों के पास अजमेर जिले के पुष्कर के नजदीक नाग पहाड़ क्षेत्र से होता है. शुरुआत में इसका पानी मीठा होता है और यह दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहते हुए राजस्थान के शुष्क मैदानों से गुजरती है. इस इलाके में बेहद कम बारिश होती है और यहां की तापमान भी काफी ज्यादा होती है. ऐसे में इन नदी के किनारे रेतीले और सूखे होते हैं.
(Image Credit: Social Media)

3.क्यों खारा हो जाता है लूनी नदी का पानी?

क्यों खारा हो जाता है लूनी नदी का पानी?
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जोधपुर और बाड़मेर जैसे इलाकों के बाद जैसे-जैसे यह नदी आगे बढ़ती, इसके पानी का स्वाद बदलने लगता है और यह धीरे-धीरे खारी हो जाती है. इसका कारण जमीन में मौजूद नमक और खनिज है जो इस नदी के पानी में घुल जाते हैं. कम पानी और ज्यादा वाष्पीकरण की वजह से इसके पानी में नमक की मात्रा बढ़ती रहती है जिससे इसका मीठा पानी खारा बन जाता है. इसी वजह से लूनी को भारत की खारी नदी भी कहते हैं. 
(Image Credit: Social Media)

4.गुजरात पहुंचकर भी समुद्र में नदी गिरती लूनी नदी

गुजरात पहुंचकर भी समुद्र में नदी गिरती लूनी नदी
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गुजरात की सीमा में पहुंचने के बाद यह नदी आगे समुद्र में नहीं मिलती बल्कि कच्छ के रण में दलदली और नमक वाली जमीन में फैलकर धीरे-धीरे गायब हो जाती है. यहां इसका पानी जमीन में रिस जाता है या गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ जाता है. लोगों को लगता है कि यह नदी गायब हो गई लेकिन यह असल में अपना रूप बदल लेती है और सतह के नीचे चली जाती है. 

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5.सालभर नहीं बहती लूनी नदी

सालभर नहीं बहती लूनी नदी
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इस पूरे इलाके की जलवायु अर्ध-शुष्क है, जहां बारिश बहुत कम होती है और तापमान काफी अधिक रहता है. रेतीली मिट्टी पानी को जल्दी सोख लेती है, जिससे नदी का बहाव कमजोर पड़ जाता है. इसके अलावा सिंचाई और पानी का ज्यादा इस्तेमाल भी इसके जलस्तर को कम करता है. इस वजह से लूनी नदी सालभर नहीं बहती बल्कि राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में मौसमी बन जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.प्रदूषण की वजह से खराब हो रहा पानी

प्रदूषण की वजह से खराब हो रहा पानी
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एक बड़ी चिंता इस नदी के प्रदूषण को लेकर भी है. इसके किनारे बसे औद्योगिक शहरों में कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले रसायन नदी के पानी को प्रभावित करते हैं. इससे न सिर्फ पानी और ज्यादा खारा और दूषित होता है, बल्कि आसपास के भूजल पर भी बुरा असर पड़ता है. दुनिया में कई नदियां ऐसे ही शुष्क क्षेत्रों में बहती हैं और अंत में जमीन में समा जाती हैं या इनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है. भारत में लूनी नदी इस तरह की सबसे प्रमुख नदियों में गिनी जाती है.
(Image Credit: Social Media)

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