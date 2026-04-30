राजस्थान से निकलकर गुजरात में गायब हो जाती है यह नदी, जानें विलीन होने से पहले कैसे खारा हो जाता है मीठा पानी

6 . प्रदूषण की वजह से खराब हो रहा पानी

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एक बड़ी चिंता इस नदी के प्रदूषण को लेकर भी है. इसके किनारे बसे औद्योगिक शहरों में कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले रसायन नदी के पानी को प्रभावित करते हैं. इससे न सिर्फ पानी और ज्यादा खारा और दूषित होता है, बल्कि आसपास के भूजल पर भी बुरा असर पड़ता है. दुनिया में कई नदियां ऐसे ही शुष्क क्षेत्रों में बहती हैं और अंत में जमीन में समा जाती हैं या इनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है. भारत में लूनी नदी इस तरह की सबसे प्रमुख नदियों में गिनी जाती है.

(Image Credit: Social Media)



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