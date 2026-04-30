भारत के किस राज्य में नहीं देना पड़ता Income Tax? टैक्स फ्री है लोगों की कमाई

एजुकेशन
मोहम्मद साबिर | Apr 30, 2026, 04:23 PM IST
1.किस राज्य में नहीं देना पड़ता Income Tax?
साल 2975 में भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था. ये राज्य पश्चिम बंगाल के उत्तर में बसा हुआ है. भारत का इकलौता राज्य सिक्किम ही है, जहां इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है. इस राज्य के लोग टैक्स फ्री रहते हैं.
2.क्यों नहीं लगता Income Tax?
सिक्किम का विलय भारत में किया गया है, जिसके बाद इसमें शर्त जोड़ी गई थी कि सिक्किम को लोग इनकम टैक्स नहीं भरेंगे. सिक्किम के लोगों को 1975 में संविधान के आर्टिकल 371F के रूप में टैक्स फ्री किया गया है. हालांकि, अब सिक्किम में लोग करोड़ों भी क्यों न कमाते हों, उन्हें एक रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ता है.
3.सिक्योरिटीज और डिविडेंड की कमाई भी टैक्स फ्री
आपको बता दें कि सिक्किम को लोग सिर्फ इनकम टैक्स फ्री नहीं है. बल्कि सिक्किम निवासी सिक्योरिटीज और डिविडेंड से होने वाली कमाई का भी टैक्स नहीं देते हैं.
4.इन लोगों को देना पड़ता है टैक्स?
टैक्स फ्री स्टेट सोचकर आप सोच रहेंगे कि आप भी वहां जाकर बस जाएं. लेकिन अगर आप वहां जाकर रहते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेता. बता दें कि सिक्किम के पुराने निवासी ही सिर्फ टैक्सी फ्री रहेंगे. अगर कोई किसी और राज्य से आकर रहता है, तो उसे टैक्स देना होगा. ये नियम वहां बसने वाले बहारी लोगों के लिए नहीं है.
5.किस कानून के तहत भरना पड़ा है Income Tax?
भारत में Income Tax Act, 1961 के तहत टैक्स कानून लगाया गया है. इसमें हर भारतीय निवासियों को अपनी आय में से टैक्स भरना पड़ता है.