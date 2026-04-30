भारत के किस राज्य में नहीं देना पड़ता Income Tax? टैक्स फ्री है लोगों की कमाई

4 . इन लोगों को देना पड़ता है टैक्स?

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टैक्स फ्री स्टेट सोचकर आप सोच रहेंगे कि आप भी वहां जाकर बस जाएं. लेकिन अगर आप वहां जाकर रहते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेता. बता दें कि सिक्किम के पुराने निवासी ही सिर्फ टैक्सी फ्री रहेंगे. अगर कोई किसी और राज्य से आकर रहता है, तो उसे टैक्स देना होगा. ये नियम वहां बसने वाले बहारी लोगों के लिए नहीं है.

