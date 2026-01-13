दुनिया का वो इकलौता देश जिसकी एक-दो नहीं बल्कि हैं तीन राजधानियां, क्या आप जानते हैं नाम?

6 . किस जगह की क्या है अनोखी बात?

आज प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है. यहीं राष्ट्रपति का कार्यालय और ज्यादातर सरकारी विभाग स्थित हैं. केप टाउन विधायी राजधानी है, जहां संसद की बैठकें होती हैं और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. ब्लोमफोंटेन को न्यायिक राजधानी का दर्जा मिला है. यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील स्थित है. हालांकि यह जानना भी जरूरी है कि देश की संवैधानिक अदालत जो सबसे सर्वोच्च मानी जाती है, वह जोहान्सबर्ग में स्थित है.