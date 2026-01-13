FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

दुनिया का वो इकलौता देश जिसकी एक-दो नहीं बल्कि हैं तीन राजधानियां, क्या आप जानते हैं नाम?

क्या आप ऐसे किसी देश के बारे में जानते हैं जिसकी एक या दो नहीं बल्कि तीन राजधानियां हैं. जानें आखिर इस देश के लिए तीन राजधानियां क्यों हैं जरूरी...

जया पाण्डेय | Jan 13, 2026, 10:31 AM IST

1.किस देश की हैं तीन राजधानियां?

किस देश की हैं तीन राजधानियां?
1

भारत की राजधानी नई दिल्ली है. हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की दो राजधानियां हैं. कोलंबो कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रमुख केंद्र माना जाता है जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायिका यानी संसद की आधिकारिक राजधानी है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसकी तीन राजधानियां हैं और वह देश है दक्षिण अफ्रीका.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं)

2.दक्षिण अफ्रीका में क्यों हैं तीन राजधानियां?

दक्षिण अफ्रीका में क्यों हैं तीन राजधानियां?
2

दक्षिण अफ्रीका की यह अनोखी व्यवस्था कोई संयोग नहीं बल्कि इतिहास का नतीजा है. इसकी जड़ें साल 1910 में जाती हैं, जब अलग-अलग क्षेत्रों को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका संघ का गठन किया गया. इससे पहले यहां चार बड़े और प्रभावशाली उपनिवेश केप कॉलोनी, नेटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज रिवर कॉलोनी थे.

3.सभी उपनिवेशों का है अपना इतिहास

सभी उपनिवेशों का है अपना इतिहास
3

इन सभी उपनिवेशों का अपना इतिहास, राजनीतिक ताकत और प्रभाव था. जब नया देश बना तो हर क्षेत्र चाहता था कि राजधानी उसके यहां बने. इसी वजह से विवाद पैदा हो गया.

4.तीन जगहों को राजधानी बनाने का किया गया दावा

तीन जगहों को राजधानी बनाने का किया गया दावा
4

केप कॉलोनी के नेताओं ने केप टाउन का समर्थन किया क्योंकि वहां पहले से ऐतिहासिक संसद भवन मौजूद था. ट्रांसवाल ने प्रिटोरिया को आगे किया जो एंग्लो-बोअर युद्ध के बाद प्रशासनिक केंद्र बन चुका था. वहीं ऑरेंज रिवर कॉलोनी ने ब्लोमफोंटेन का दावा किया क्योंकि वहां देश की बड़ी अदालतें स्थित थीं.

5.टकराव से बचने के लिए नेताओं ने उठाए ऐसे कदम

टकराव से बचने के लिए नेताओं ने उठाए ऐसे कदम
5

जब किसी एक शहर पर सहमति नहीं बन सकी तो नेताओं ने टकराव से बचने के लिए एक समझौता किया. तय हुआ कि सत्ता को बांटा जाएगा और हर बड़े क्षेत्र को एक-एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी. इसी समझौते से तीन राजधानियों की व्यवस्था बनी.

6.किस जगह की क्या है अनोखी बात?

किस जगह की क्या है अनोखी बात?
6

आज प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है. यहीं राष्ट्रपति का कार्यालय और ज्यादातर सरकारी विभाग स्थित हैं. केप टाउन विधायी राजधानी है, जहां संसद की बैठकें होती हैं और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. ब्लोमफोंटेन को न्यायिक राजधानी का दर्जा मिला है. यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील स्थित है. हालांकि यह जानना भी जरूरी है कि देश की संवैधानिक अदालत जो सबसे सर्वोच्च मानी जाती है, वह जोहान्सबर्ग में स्थित है.

7.दक्षिण अफ्रीका में कैसे काम करता है यह सिस्टम?

दक्षिण अफ्रीका में कैसे काम करता है यह सिस्टम?
7

भले ही बाहर से यह व्यवस्था थोड़ी अजीब या जटिल लगे लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह सिस्टम अच्छे से काम करता है. हर शहर की अपनी अलग भूमिका और पहचान है. प्रिटोरिया में रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसले लिए जाते हैं. केप टाउन संसद सत्रों के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से गुलजार रहता है और ब्लोमफोंटेन अपेक्षाकृत शांत रहता है, जहां न्यायिक और शैक्षणिक माहौल हावी रहता है.

