दुनिया का इकलौता देश जिसका एक पेड़ पर रखा गया नाम, हवाई जहाज के आकार की है इसकी राजधानी

2 . किस पेड़ पर रखा गया ब्राजील का नाम?

2

ब्राजील दुनिया का ऐसा देश है जिसका नाम ब्राजीलवुड नाम के पेड़ से निकला है. 16वीं सदी में जब पुर्तगाली खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्हें यहां बड़ी मात्रा में यह पेड़ मिला. इसकी लकड़ी के अंदर का हिस्सा गहरे लाल रंग का होता था जिससे कीमती लाल रंग (डाई) तैयार किया जाता था. इस वजह से यह लकड़ी यूरोप में बेहद लोकप्रिय हो गई.

(Image Credit: Wikimedia Commons)