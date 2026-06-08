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दुनिया का इकलौता देश जिसका एक पेड़ पर रखा गया नाम, हवाई जहाज के आकार की है इसकी राजधानी

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दुनिया का इकलौता देश जिसका एक पेड़ पर रखा गया नाम, हवाई जहाज के आकार की है इसकी राजधानी

आज हम आपको दुनिया के उस इकलौते देश के बारे में बताएंगे जिसका नाम एक पेड़ पर रखा गया है. आपको ये जानकार हैरानी होगी कि इसकी राजधानी ऊपर से देखने पर हवाई जहाज के आकार की दिखती है...

Jaya Pandey | Jun 08, 2026, 12:20 PM IST

1.दुनिया का वो देश जिसका पेड़ पर रखा गया नाम

दुनिया का वो देश जिसका पेड़ पर रखा गया नाम
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दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर देश की अपनी एक अलग पहचान, इतिहास और दिलचस्प कहानी है. जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, जबकि आयरलैंड को एमराल्ड आइलैंड कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जिसका नाम एक पेड़ से जुड़ा हुआ है?
(Image: AI)

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2.किस पेड़ पर रखा गया ब्राजील का नाम?

किस पेड़ पर रखा गया ब्राजील का नाम?
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ब्राजील दुनिया का ऐसा देश है जिसका नाम ब्राजीलवुड नाम के पेड़ से निकला है. 16वीं सदी में जब पुर्तगाली खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्हें यहां बड़ी मात्रा में यह पेड़ मिला. इसकी लकड़ी के अंदर का हिस्सा गहरे लाल रंग का होता था जिससे कीमती लाल रंग (डाई) तैयार किया जाता था. इस वजह से यह लकड़ी यूरोप में बेहद लोकप्रिय हो गई.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.ब्राजील शब्द कहां से आया?

ब्राजील शब्द कहां से आया?
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ब्राजील शब्द पुर्तगाली भाषा के ब्रासा से निकला है, जिसका मतलब जलता हुआ अंगारा या चमकता कोयला होता है. ब्राजीलवुड की लकड़ी का लाल रंग अंगारे जैसा दिखाई देता था इसलिए इस इलाके को धीरे-धीरे डेरा डो ब्रासिल और बाद में ब्राजील कहा जाने लगा. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

4.साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील

साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील
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ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है. यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ है. इसकी आबादी 21 करोड़ से अधिक है जिससे यह दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शामिल हो जाता है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.हवाई जहाज जैसा है ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया का लेआउट

हवाई जहाज जैसा है ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया का लेआउट
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ब्राजील की एक और अनोखी पहचान इसकी राजधानी ब्रासीलिया है. 1960 में बसाई गई इस राजधानी का लेआउट ऊपर से देखने पर हवाई जहाज या पक्षी जैसा दिखाई देता है. इस शहर को मशहूर ऑर्किटेक्ट ऑस्कर नीमेयर और अर्बन प्लानर लुसियो कोस्टा ने डिजाइन किया था.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

6.किन चीजों को लेकर मशहूर है ब्राजील?

किन चीजों को लेकर मशहूर है ब्राजील?
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ब्राजील अपनी जीवंत संस्कृति, रंगारंग रियो कार्निवाल, फुटबॉल प्रेम और विशाल अमेजन फॉरेस्ट के लिए भी मशहूर है. अमेजन वर्षावन धरती के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगलों में से एक है और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.आज लुप्तप्राय है ब्राजीलवुड पेड़

आज लुप्तप्राय है ब्राजीलवुड पेड़
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जिस ब्राजीलवुड पेड़ ने देश को पहचान दी आज वही कटाई की वजह से लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हो गया है. इसकी सुरक्षा के लिए ब्राजील सरकार ने कड़े संरक्षण कानून लागू किए हैं. वर्तमान में इसकी मजबूत और लचीली लकड़ी का सीमित इस्तेमाल वायलिन, वायोला और सेलो के धनुष बनाने के लिए होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

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