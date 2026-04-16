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इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है

इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है

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एजुकेशन

इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है

आज हम आपको उस देश के बारे में बताएंगे जिसमें इंसानों की जनसंख्या सिर्फ 5 फीसदी ही है, जानें बाकी की आबादी किसकी है...

Jaya Pandey | Apr 16, 2026, 04:01 PM IST

1.इस देश में सिर्फ 5 प्रतिशत है इंसानों की आबादी

इस देश में सिर्फ 5 प्रतिशत है इंसानों की आबादी
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यह धरती बेहद अनोखी है और इसके सभी देश भी अपने आप में खास हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा भी है जिसकी आबादी का सिर्फ 5% हिस्सा इंसानों का है, अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी का जनसंख्या किसकी है? 
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

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2.न्यूजीलैंड है यह देश

न्यूजीलैंड है यह देश
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यह देश न्यूजीलैंड है, जो प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीपीय देश है. न्यूजीलैंड का पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया है. आकार में यह लगभग ब्रिटेन के बराबर है, लेकिन इसकी आबादी करीब 50 लाख के आसपास है. यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन की बड़ी भूमिका है. यहां के लोग खासकर भेड़ों को पालना पसंद करते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

3.यहां हर आदमी पर हैं 5-6 भेड़ें

यहां हर आदमी पर हैं 5-6 भेड़ें
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एक समय ऐसा था जब यहां प्रति व्यक्ति पर 10 से ज्यादा भेड़ें हुआ करती थीं, हालांकि, अब यह अनुपात घटकर 5-6 रह गया है. इस देश का डेयरी उद्योग बहुत मजबूत है और दूध, मक्खन और पनीर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. न्यूजीलैंड अपने डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.यहां पाई जाती हैं पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां

यहां पाई जाती हैं पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां
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न्यूजीलैंड अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है. यहां कई दुर्लभ पक्षी और जानवर पाए जाते हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रजाति के पेंगुइन पाए जाते हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.यहां है दुनिया के सबसे लंबे नाम वाली जगह

यहां है दुनिया के सबसे लंबे नाम वाली जगह
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यह देश अपनी अनोखी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां स्थित Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu दुनिया के सबसे लंबे नाम वाला जगह है. यह एक पहाड़ी है. इसके अलावा, इसकी राजधानी वेलिंग्टन को दुनिया की सबसे दक्षिणी राजधानी माना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.यहां हैं तीन ऑफिशियल लैंग्वेज

यहां हैं तीन ऑफिशियल लैंग्वेज
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न्यूजीलैंड का लगभग एक तिहाई हिस्सा नेशनल पार्क है, जो इस देश की खूबसूरती को बरकरार रखता है. यहां अंग्रेजी के साथ-साथ माओरी और साइन लैंग्वेज भी आधिकारिक भाषाएं हैं. माओरी समुदाय यहां के मूल निवासी हैं और आज भी अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.दुनिया की सबसे खड़ी सड़क भी यहीं है

दुनिया की सबसे खड़ी सड़क भी यहीं है
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यहां की बाल्डविन स्ट्रीट को दुनिया की सबसे खड़ी सड़कों में माना जाता है. यह दक्षिणी द्वीप के डुनेडिन शहर में स्थित है. न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां कम आबादी, खूबसूरत नजारे और पशुपालन पर आधारित इकोनॉमी इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक बनाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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