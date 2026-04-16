इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है

3 . यहां हर आदमी पर हैं 5-6 भेड़ें

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एक समय ऐसा था जब यहां प्रति व्यक्ति पर 10 से ज्यादा भेड़ें हुआ करती थीं, हालांकि, अब यह अनुपात घटकर 5-6 रह गया है. इस देश का डेयरी उद्योग बहुत मजबूत है और दूध, मक्खन और पनीर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. न्यूजीलैंड अपने डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)