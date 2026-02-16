एक IAS, दो कलेक्टर एक्स-वाइफ और अब तीसरी शादी, जानें कैसी रही है UPSC टॉपर अफसर अवि प्रसाद की लव लाइफ

1 . तीसरी शादी को लेकर सुर्खियों में आए आईएएस अवि प्रसाद

सीनियर आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. मध्य प्रदेश कैडर के इस अधिकारी की तीसरी शादी को लेकर प्रशासनिक हलकों और सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है. खास बात यह है कि उनकी दोनों पूर्व पत्नियां भी आईएएस अधिकारी हैं और कलेक्टर के पद पर काम कर रही हैं. वर्तमान में अवि प्रसाद मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और राज्य स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े काम देख रहे हैं.