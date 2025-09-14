कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
एजुकेशन
Sep 14, 2025
1.क्यों गिरफ्तार हुए OAS टॉपर?
ओडिशा विजिलेंस ने 2019 बैच के ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) के टॉपर अश्विनी कुमार पांडा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पांडा वर्तमान में संबलपुर जिले के बामरा में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं. उन पर खेती की जमीन को होमस्टेड प्लॉट में बदलने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.
2.अश्विनी कुमार पांडा कौन हैं?
अश्विनी कुमार पांडा का जन्म 1992 में ओडिशा के जाजपुर जिले के खेत्रपाल गांव में हुआ था. उन्होंने धर्मशाला के जन कल्याण हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर बरहामपुर के एक प्राइवेट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. किया.
3.2019 में टॉप की थी ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा
दिल्ली में थोड़े समय के प्राइवेट जॉब करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान सिविल सेवाओं पर केंद्रित किया और 2019 में ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा पास की. उन्होंने न सिर्फ यह परीक्षा पास की बल्कि इसे टॉप भी किया.
4.अश्विनी कुमार पांडा ने अबतक इन अहम पदों पर किया काम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विनी कुमार पांडा ने 30 दिसंबर 2021 को बालासोर कलेक्टर कार्यालय में ट्रेनिंग रिजर्व ऑफिसर (टीआरओ) के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिली. बाद में उन्हें 1 जून 2023 को मयूरभंज जिले के शामकुंटा में तहसीलदार के रूप में तैनात किया गया. फिर 1 जुलाई 2025 को उनका तबादला संबलपुर जिले के बामरा में कर दिया गया, जहां वे अपनी गिरफ्तारी के समय तक कार्यरत रहे.
5.क्या है पूरा मामला?
अश्विनी पांडा के अर्श के फर्श तक पहुंचने का कारण बनने वाली घटनाओं का सिलसिला इसी महीने से शुरू हुआ. जब शिकायतकर्ता ने कृषि भूमि को आवासीय भूमि में बदलने के लिए आवेदन किया तो पांडा ने 20,000 रुपये की मांग की. जब शिकायतकर्ता ने एक पत्र लिखकर इतनी बड़ी रकम रिश्वत के रूप में देने में असमर्थता जताई तो वह रकम घटाकर 15,000 रुपये करने पर राजी हो गए.
6.ऐसे रंगे हाथों पकड़े गए तहसीलदार
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस अफसरों ने जाल बिछाया. 12 सितंबर को पांडा को उनके ड्राइवर पी. प्रवीण कुमार के जरिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी गिरफ्तार किया गया था. रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई.
7.घर और ऑफिस के विजिलेंस टीम को मिला इतना नकद और सोना
विजिलेंस ऑफिसर्स ने पांडा के संबलपुर ऑफिस, पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगला स्थित उनके आवास और भुवनेश्वर स्थित उनके पारिवारिक घर पर भी छापेमारी की. अफसरों ने 4.73 लाख रुपये नकद और सोने के आभूषण जब्त किए.
