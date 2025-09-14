कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां

4 . अश्विनी कुमार पांडा ने अबतक इन अहम पदों पर किया काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विनी कुमार पांडा ने 30 दिसंबर 2021 को बालासोर कलेक्टर कार्यालय में ट्रेनिंग रिजर्व ऑफिसर (टीआरओ) के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिली. बाद में उन्हें 1 जून 2023 को मयूरभंज जिले के शामकुंटा में तहसीलदार के रूप में तैनात किया गया. फिर 1 जुलाई 2025 को उनका तबादला संबलपुर जिले के बामरा में कर दिया गया, जहां वे अपनी गिरफ्तारी के समय तक कार्यरत रहे.