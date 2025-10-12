कभी था सिक्योरिटी गार्ड, फिर उसी कंपनी में बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, Zoho कर्मचारी की कहानी करेगी इंस्पायर

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज
5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट
IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड
BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड
Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है
Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड
इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर..., ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान
Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?
कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 09:58 AM IST
1.अब्दुल अलीम की सफलता की कहानी
तमिलनाडु के इस व्यक्ति ने लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट में अपनी प्रगति और सफलता की कहानी साझा की जिसमें उन्होंने एक बड़ी कंपनी की सुरक्षा से लेकर उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने तक के अपने सफर के डिटेल्स दिए. अब्दुल अलीम का लिंक्डइन पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने 2013 में सिर्फ 1000 रुपये में अपना करियर शुरू किया था.
2.जोहो के सीनियर ने पहचानी काबिलियत
उस समय उन्होंने एक अच्छी नौकरी की तलाश में इतने कम पैसों के साथ अपना घर छोड़ दिया था. उन्हें दो महीने तक संघर्ष करना पड़ा. आखिरकार उन्हें ज़ोहो में एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई. उस पल ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी. जोहो के एक सीनियर कर्मचारी किसी बड़ी चीज़ के प्रति उसकी जिज्ञासा और जुनून को देखा और उससे बातचीत करने की कोशिश की
3.अलीम के ज्ञान के बारे में जानकर दंग रह गए सीनियर
बातचीत के बाद वह शख्स अलीम के ज्ञान के बारे में जानकर दंग रह गए. उन्हें पता चला कि वह वह HTML अच्छी तरह जानता था क्योंकि इसे उसने स्कूल में सीखा था. वह सीनियर अलीम की शिक्षा और जिज्ञासा दोनों से प्रभावित हुए और उसे प्रोग्रामिंग के बारे में और सिखाने की पेशकश की. इस छोटी सी मुलाकात ने अलीम के करियर और जीवन में तरक्की का रास्ता खोल दिया.
4.12 घंटे की शिफ्ट के बाद शुरू किया कोडिंग सीखना
अलीम ने फिर उन्होंने डबल शिफ्ट शुरू कर दी. 12 घंटे गार्ड के तौर पर वह काम करते और उसके बाद कोडिंग सीखते थे. वह अपने काम में अनुशासित और मेहनती थे. उनका लक्ष्य कुछ मूल्यवान सीखना और अपनी ज़िंदगी बदलना था. हर रात वह अपनी गार्ड की ड्यूटी खत्म करके अपने गुरु से कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते थे.
5.पहला ऐप देखकर मैनेजर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया
आठ महीने की कड़ी मेहनत, अपने जुनून और सीख के साथ अलीम ने एक ऐप बनाया जो इनपुट लेकर उसके आधार पर नतीजे दिखा सकता था. उनके गुरु बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह ऐप अपने मैनेजर को दिखाया जिन्होंने उनके काम की सराहना की और अलीम को एक टेक्निकल पोस्ट के इंटरव्यू के लिए बुलाया.
6.इंटरव्यू क्रैक कर हासिल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब
अलीम को अभी भी हिचकिचाहट थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी. लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि कंपनी शिक्षा से अधिक कौशल को महत्व देती है तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसे पास भी कर लिया. इसके बाद वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ज़ोहो में शामिल हो गए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.