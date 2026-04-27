भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? अंग्रेजों ने दी थी मंजूरी, बनते-बनते देश को मिल गई आजादी

2 . किस नदी पर बना है रिहंद बांध?

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भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय वाला बांध रिहंद बांध है. इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है. यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी क्षेत्र में स्थित है और रिहंद नदी पर बना हुआ है. रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है. इस बांध से बना जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में गिना जाता है. इसका जल क्षेत्र इतना विशाल है कि यह उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)