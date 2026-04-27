FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'सब कुछ वही हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत...', केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

'सब कुछ वही हैं तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत...', केजरीवाल के जज बदलने की मांग पर CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा लें जरूरी काम, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा लें जरूरी काम, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

नृसिंह जयंती पर जरूर करें इस प्रभावशाली मंत्र का जाप, भगवान नरसिंह की कृपा से भय शत्रु और कंगाली से मिलेगी मुक्ति 

नृसिंह जयंती पर जरूर करें इस प्रभावशाली मंत्र का जाप, भगवान नरसिंह की कृपा से भय शत्रु और कंगाली से मिलेगी मुक्ति

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी 

Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी

ईरान में लगा तेल का अंबार, रखने के लिए जगह पड़ गई है कम! अब उठाने जा रहा ये अनोखा कदम

ईरान में लगा तेल का अंबार, रखने के लिए जगह पड़ गई है कम! अब उठाने जा रहा ये अनोखा कदम

IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स

IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स

HomePhotos

एजुकेशन

भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? अंग्रेजों ने दी थी मंजूरी, बनते-बनते देश को मिल गई आजादी

यूपी होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है. ऐसे में जानिए पानी के स्टोरेज के मामले में भारत के दूसरे सबसे बड़े बांध की कहानी...

Jaya Pandey | Apr 27, 2026, 05:00 PM IST

1.भारत का सबसे बड़ा बांध

भारत का सबसे बड़ा बांध
1

नदियों के पानी को रोककर उसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है. इसी वजह से बांध बनाए जाते हैं. पानी के भंडारण के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध है. यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन-सा है.
 

Advertisement

2.किस नदी पर बना है रिहंद बांध?

किस नदी पर बना है रिहंद बांध?
2

भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय वाला बांध रिहंद बांध है. इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है. यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी क्षेत्र में स्थित है और रिहंद नदी पर बना हुआ है. रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है. इस बांध से बना जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में गिना जाता है. इसका जल क्षेत्र इतना विशाल है कि यह उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.रिहंद बांध का इतिहास

रिहंद बांध का इतिहास
3

रिहंद बांध एक कंक्रीट ग्रैविटी डैम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 91.46 मीटर है. इसके निर्माण को मंजूरी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मिली थी लेकिन इसका निर्माण स्वतंत्रता के बाद 1954 में शुरू हुआ और 1962 में पूरा हुआ. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था. इस बांध से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन को फायदा पहुंचता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.यहां हैं भारत के प्रमुख कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

यहां हैं भारत के प्रमुख कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र
4

इस क्षेत्र में भारत के प्रमुख कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र जैसे सिंगरौली, विंध्याचल, रिहंद, अनपारा और सासन सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं. इन बिजलीघरों को पानी की आपूर्ति इसी जलाशय से होती है. हालांकि, इन पावर प्लांट्स से निकलने वाली राख और प्रदूषित पानी के कारण जलाशय का पानी खराब हो रहा है जिससे पर्यावरण और कृषि पर भी असर पड़ रहा है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.बांध बनने के बाद कैसे बदले हालात?

बांध बनने के बाद कैसे बदले हालात?
5

जहां पहले यह इलाका मुख्य रूप से कृषि आधारित और पिछड़ा था, वहीं बांध बनने के बाद यहां औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन और बेहतर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ. आज रिहंद बांध न केवल एक अहम जल संसाधन परियोजना है, बल्कि यह भारत के ऊर्जा और सिंचाई तंत्र का अहम हिस्सा भी है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी 
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी
ईरान में लगा तेल का अंबार, रखने के लिए जगह पड़ गई है कम! अब उठाने जा रहा ये अनोखा कदम
ईरान में लगा तेल का अंबार, रखने के लिए जगह पड़ गई है कम! अब उठाने जा रहा ये अनोखा कदम
IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स
IPL इतिहास में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक ने लगा दिया 125 मीटर का सिक्स
भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर
भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? अंग्रेजों ने दी थी मंजूरी, बनते-बनते देश को मिल गई आजादी
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? अंग्रेजों ने दी थी मंजूरी, बनते-बनते देश को मिल गई आजादी
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Gocha: इन 4 राशियों का शुरू हो गया स्वर्ण युग, ये जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा
इन 4 राशियों का शुरू हो गया स्वर्ण युग, ये जिस भी चीज को छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा
Mohini Ekadashi Ki Katha: मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा
Mohini Ekadashi 2026:मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा
Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां   
डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां
MORE
Advertisement