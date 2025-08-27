अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने वाले Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई

1 . 5 साल की उम्र में गूगल बॉय कौटिल्य ने सबको चौंकाया था

1

हरियाणा के करनाल के निवासी कौटिल्य पंडित ने गूगल बॉय के नाम से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब वह अपनी पढ़ाई को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं. 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने ज्ञान से देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी चकित कर दिया था. उन्हें दुनिया के देशों की राजधानी, मुद्रा और भौगोलिक विवरणों जैसी चीजें मुंहजबानी याद थीं.