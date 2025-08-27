Twitter
अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई

Numerology: बहू नहीं ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सास के साथ खूब खाती है पटरी

R Ashwin ने IPL से लिया संन्यास, लिखा- नई शुरुआत; जानें लीग में कैसा रहा है दिग्गज ऑलराउंडर का रिकॉर्ड

Bigg Boss के इस सीजन में मिली थी शो छप्परफाड़ TRP, फैंस की मांग पर बढ़ाया गई थी शो टाइमिंग

US Tariffs India: भारत पर लागू हुआ ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ, जानें 50 प्रतिशत टैरिफ का किन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा असर

किसान का वो बेटा जो अब है मुकेश अंबानी का पड़ोसी, एंटीलिया के बगल में ₹98,00,00000 के आलीशान घर का है मालिक

Palmistry: हथेली के इस कोने पर लगा लिया जरा सा इत्र तो चमक जाएगा भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता

RPF SI Result 2025: RRB ने जारी किया सब-इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी

Cervical Pain Causes: गर्दन के दर्द में छोटी-छोटी गलतियां पड़ सकती हैं भारी, इन 5 वजहों होता है सर्वाइकल पेन

एजुकेशन

अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने वाले Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई

गूगल बॉय के नाम से सुर्खियां बटोरने वाले कौटिल्य पंडित अब इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जानें वह यहां से कौन सा कोर्स करेंगे...

जया पाण्डेय | Aug 27, 2025, 01:19 PM IST

1.5 साल की उम्र में गूगल बॉय कौटिल्य ने सबको चौंकाया था

5 साल की उम्र में गूगल बॉय कौटिल्य ने सबको चौंकाया था
1

हरियाणा के करनाल के निवासी कौटिल्य पंडित ने गूगल बॉय के नाम से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब वह अपनी पढ़ाई को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं. 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने ज्ञान से देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी चकित कर दिया था. उन्हें दुनिया के देशों की राजधानी, मुद्रा और भौगोलिक विवरणों जैसी चीजें मुंहजबानी याद थीं.

2.ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करेंगे कौटिल्य?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करेंगे कौटिल्य?
2

अपनी काबिलियत के दम पर कौटिल्य अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का भी हिस्सा बने थे. अब उन्हें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए बुलावा आया है. वह यहां से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे और कॉस्मोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स, डार्क मैटर , पार्टिकल थ्योरी और एआई फॉर ह्यूमन जैसे पेंचीदा टॉपिक्स पर रिसर्च करेंगे.

3.जीडी गोयनका स्कूल से की है 12वीं तक की पढ़ाई

जीडी गोयनका स्कूल से की है 12वीं तक की पढ़ाई
3

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बॉलियोल कॉलेज से उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा. उनका कोर्स अक्टूबर में शुरू होगा. इस कोर्स के लिए उन्हें 25 लाख रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली है. अगर पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो कौटिल्य ने जीडी गोयनका स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है.

4.शिक्षित परिवार से आते हैं कौटिल्य

शिक्षित परिवार से आते हैं कौटिल्य
4

कौटिल्य पंडित का जन्म साल 2007 में करनाल के कोहंड गांव में हुआ था. वह काफी शिक्षित परिवार से आते हैं. उनके दादाजी जय किशन शर्मा सोनीपत के शंभू दयाल स्कूल में शिक्षक थे. उन्होंने ही कौटिल्य की प्रतिभा को पहचाना और उसे और निखारना शुरू किया. 
 

5.किसी भी चीज को एक बार देखकर याद कर सकते हैं कौटिल्य

किसी भी चीज को एक बार देखकर याद कर सकते हैं कौटिल्य
5

कौटिल्य के पिता के मुताबिक उनका फोटोग्राफिक याददाश्त बहुत तेज है. इसकी वजह से वह किसी भी चीज को एक बाद देखकर या पढ़कर उसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं. बचपन से ही वह काफी जिज्ञासु स्वभाव के रहे हैं और इसी आदत ने उन्हें किताबों के काफी करीब किया. 

6.130 से 150 के बीच है कौटिल्य का आईक्यू लेवल

130 से 150 के बीच है कौटिल्य का आईक्यू लेवल
6

कौटिल्य का आईक्यू बचपन से ही काफी ज्यादा है. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ने उनपर रिसर्च के बाद बताया था कि उनका आईक्यू लेवल 130 से 150 के बीच है जो जीनियस की कैटिगरी में आता है. 

7.दोनों बहनें भी नहीं हैं किसी से कम

दोनों बहनें भी नहीं हैं किसी से कम
7

कौटिल्य अबतक 100 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं. वह भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी तरह चोटी भी रखते हैं. उन्हें भगवान में पूरी आस्था है और वह शुद्ध शाकाहारी हैं. कौटिल्य की दो बहनें भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं. उनकी एक बहन मृदुल एमएससी कर रही हैं जबकि दूसरी बहन स्कॉलरशिप पर विदेश से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही हैं.

