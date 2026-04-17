Strait of Hormuz नहीं, ये है दुनिया का सबसे व्यस्त जलडमरूमध्य, जानें भारत से क्या है कनेक्शन

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 17, 2026, 05:03 PM IST
1.दुनिया का सबसे व्यस्त जलडमरूमध्य
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज दुनिया की नजर में आ गया था. लेकिन, एक और जलडमरूमध्य है जिस पर अमेरिका की निगाहें गड़ी हुई हैं. दरअसल, अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ रक्षा समझौता करके स्ट्रेस ऑफ मलक्का का एक्सेस पा लिया है. ऐसे में आज हम इस अहम समुद्री गलियारे के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे.
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2.होमुर्ज से भी ज्यादा अहम है मलक्का स्ट्रेट
स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. यह सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कोयला, पाम ऑयल और दूसरे जरूरी सामानों के आयात और निर्यात का मुख्य रास्ता है. इस लिहाज से यह स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज से भी ज्यादा व्यापारिक महत्व रखता है.
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3.भारत के लिए क्यों खास है मलक्का जलडमरूमध्य?
भारत के लिए भी यह जलडमरूमध्य बेहद अहम है. भारत के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से जुड़ा है. हर साल करीब 80,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं. यह मार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित होने के कारण भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है.
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4.मलक्का जलडमरूमध्य की स्थिति
मलक्का जलडमरूमध्य अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है. यह आगे चलकर प्रशांत सागर में मिलता है. यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ता है. जो जहाज लंबे और महंगे विकल्प जैसे लोंबोक या सुंडा स्ट्रेट से नहीं जाना चाहते, उनके लिए यह सबसे छोटा रास्ता है. हालांकि, यह काफी व्यस्त मार्ग भी है.
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5.900 किलोमीटर है लंबाई
लगभग 900 किलोमीटर लंबा यह जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है. इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई करीब 2.8 किलोमीटर तक रह जाती है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और संवेदनशीलता दोनों बढ़ जाती हैं.
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6.स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम का इतिहास
स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम का इतिहास भी बेहद अनोखा है. माना जाता है कि इसका नाम मलक्का शहर से पड़ा, जिसकी स्थापना 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास परमेश्वरा ने की थी. वे पहले पालेमबांग के शासक थे और बाद में टेमासेक होते हुए मलय प्रायद्वीप पहुंचे. यहां उन्होंने एक नए व्यापारिक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर एक प्रमुख बंदरगाह बन गया.
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7.भारत के आंवले से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का कनेक्शन
लोककथाओं के अनुसार, परमेश्वरा ने एक बार शिकार के दौरान एक छोटे से हिरण को अपने शिकारी कुत्तों का सामना करते देखा. उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उन्होंने उस जगह को शुभ मानते हुए वहीं बसने का फैसला किया. कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे, उसी के नाम पर उन्होंने उस जगह का नाम मलक्का रखा. मलक्का ही भारत में पाया जाने वाला आंवला है.
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8.भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंध
यह पूरी कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं. मलक्का जलडमरूमध्य न सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग है, बल्कि यह इतिहास, भूगोल और वैश्विक राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.
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