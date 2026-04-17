Strait of Hormuz नहीं, ये है दुनिया का सबसे व्यस्त जलडमरूमध्य, जानें भारत से क्या है कनेक्शन

7 . भारत के आंवले से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का कनेक्शन

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लोककथाओं के अनुसार, परमेश्वरा ने एक बार शिकार के दौरान एक छोटे से हिरण को अपने शिकारी कुत्तों का सामना करते देखा. उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उन्होंने उस जगह को शुभ मानते हुए वहीं बसने का फैसला किया. कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे, उसी के नाम पर उन्होंने उस जगह का नाम मलक्का रखा. मलक्का ही भारत में पाया जाने वाला आंवला है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)