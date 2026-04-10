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सिर्फ अभय सिंह नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ साधु बने थे ये भी IITians, जानें किसने-किस ब्रांच से की थी पढ़ाई

हाल ही में महाकुंभ से वायरल हुए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ग्रेवाल अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ गए. उन्होंने बढ़िया पैकेज वाली जॉब छोड़ आध्यात्म का रास्ता चुना, हालांकि वह इस मार्ग पर चलने वाले इकलौते इंसान नहीं हैं, मिलिए कुछ और आईआईटीएन बाबाओं से...

Jaya Pandey | Apr 10, 2026, 06:21 PM IST

1.भारत के IITian बाबा

भारत के IITian बाबा
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भारत में अधिकतर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना IIT से पढ़ाई करने का होता है. यहां से डिग्री को बेहतरीन करियर और ऊंची सैलरी वाली नौकरी का रास्ता माना जाता है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई करने के बाद कॉरपोरेट दुनिया की हाई पैकेज सैलरी वाली नौकरी को छोड़कर आध्यात्म की राह चुन ली.

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2.गौरंग दास

गौरंग दास
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गौरंग दास ने IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. बाद में उन्होंने ISKCON से जुड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया और आज वे समाज सेवा और युवाओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं हैं.
(Image Credit: Social Media)

3.खुर्शीद बाटलीवाला

खुर्शीद बाटलीवाला
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खुर्शीद बाटलीवाला IIT बॉम्बे से मैथ्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं. वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़े हैं और दुनियाभर में ध्यान और जीवन प्रबंधन पर सेशन लेते हैं.
(Image Credit: Social Media)

4.स्वामी मुकुंदानंद

स्वामी मुकुंदानंद
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स्वामी मुकुंदानंद ने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में IIM कलकत्ता से MBA किया. इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन आध्यात्म की ओर झुकाव के चलते उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया और एक आध्यात्मिक गुरु बन गए. आज वे वेदांत और भक्ति योग पर अपने प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

5.मधु पंडित दास

मधु पंडित दास
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मधु पंडित दास भी IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं. वे ISKCON से जुड़े हैं और बेंगलुरु में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का संचालन करते हैं.
(Image Credit: Social Media)

6.स्वामी विद्यानाथनंद

स्वामी विद्यानाथनंद
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स्वामी विद्यानाथनंद ने IIT कानपुर से पढ़ाई की और बाद में रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए. वे आध्यात्म के साथ-साथ TIFR मुंबई में मैथ्स भी पढ़ाते हैं.
(Image Credit: Social Media)

7.आचार्य प्रशांत

आचार्य प्रशांत
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इनके अलावा आचार्य प्रशांत, रसनाथ दास, अविरल जैन, संकेत पारेख, स्वामी सुंदर गोपालदास भी आईआईटी से पढ़े हैं लेकिन सफल करियर के बावजूद उन्होंने आध्यात्म का मार्ग चुना.
(Image Credit: Social Media)
 

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