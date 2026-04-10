सिर्फ अभय सिंह नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ साधु बने थे ये भी IITians, जानें किसने-किस ब्रांच से की थी पढ़ाई

4 . स्वामी मुकुंदानंद

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स्वामी मुकुंदानंद ने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में IIM कलकत्ता से MBA किया. इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन आध्यात्म की ओर झुकाव के चलते उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया और एक आध्यात्मिक गुरु बन गए. आज वे वेदांत और भक्ति योग पर अपने प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं.

(Image Credit: Social Media)