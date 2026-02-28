FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए

आज हम आपको भारत के उन 7 बोर्ड के बारे में बताएंगे जिनका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो. इनमें से कुछ बोर्ड महंगे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा लोकप्रिय हैं लेकिन कुछ किफायती विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं....

Jaya Pandey | Feb 28, 2026, 03:34 PM IST

1.भारत के वो स्कूल बोर्ड जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे

भारत के वो स्कूल बोर्ड जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे
1

CBSE और राज्य बोर्डों के अलावा भारत में कई ऐसे स्कूल बोर्ड और पाठ्यक्रम मौजूद हैं जिनकी जानकारी आम लोगों को कम होती है. इनमें से कई बोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम पर आधारित हैं और इन्हें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्यता प्राप्त हैं. कुछ बोर्ड महंगे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा लोकप्रिय हैं लेकिन कुछ किफायती विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं.

(Image: AI Generated)

2.1. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन (WACE)

1. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन (WACE)
2

Western Australian Certificate of Education ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य का सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है. भारत में कुछ स्कूल इसे लागू कर रहे हैं. यह प्रैक्टिकल आधारित और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम पर जोर देता है. इसे भारत में विश्वविद्यालय समकक्षता के लिए Association of Indian Universities द्वारा केस टू केस आधार पर मान्यता दी जा सकती है. इसमें पारंपरिक रटने के बजाय स्किल और असेसमेंट आधारित पढ़ाई होती है.
(Image: AI Generated)

3.2. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (IGCSE और A-Level)

2. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (IGCSE और A-Level)
3

कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का पाठ्यक्रम भारत सहित दुनिया के कई देशों में पढ़ाया जाता है. IGCSE कक्षा 10 के बराबर और A-Level कक्षा 12 के बराबर माना जाता है. यह इन्कॉयरी बेस्ड लर्निंग, विषय चुनने की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय तैयारी पर जोर देता है.
(Image: AI Generated)

4.3. इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) से संबद्ध स्कूल

3. इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) से संबद्ध स्कूल
4

इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एक वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें PYP, MYP और डिप्लोमा प्रोग्राम शामिल हैं. IB आलोचनात्मक सोच, रिसर्च, प्रोजेक्ट-वर्क और समग्र विकास पर ध्यान देता है. यह दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है.
(Image: AI Generated)

5.4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS)

4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS)
5

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत का सरकारी ओपन बोर्ड है जो लचीली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा देता है. यह उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्हें नियमित स्कूलिंग में कठिनाई होती है. जैसे खेल, कला, काम या स्वास्थ्य कारण जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, यह बोर्ड उनके लिए है. इसमें ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग विकल्प भी उपलब्ध हैं.
(Image: AI Generated)

6.5. महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड (MIEB)

5. महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड (MIEB)
6

Maharashtra International Education Board महाराष्ट्र सरकार की पहल थी जिसका उद्देश्य मराठी और अंग्रेजी माध्यम में अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देना था. इसमें स्थानीय भाषा और वैश्विक शिक्षण पद्धति को जोड़ने की कोशिश की गई. हालांकि इसका विस्तार सीमित रहा और बहुत कम स्कूलों में लागू हुआ.
(Image: AI Generated)
 

7.6. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के स्कूलों की इंटरनेशनल पार्टनरशिप

6. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के स्कूलों की इंटरनेशनल पार्टनरशिप
7

Council for the Indian School Certificate Examinations ICSE और ISC परीक्षा आयोजित करता है. कई CISCE स्कूल विदेशी स्कूलों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट और सहयोगी गतिविधियां चलाते हैं जिससे छात्रों को वैश्विक एक्सपोजर मिलता है. हालांकि CISCE खुद एक भारतीय बोर्ड ही है.
(Image: AI Generated)

8.7. भारत में उभरते प्राइवेट स्कूल जो विदेशी पाठ्यक्रम अपनाते हैं

7. भारत में उभरते प्राइवेट स्कूल जो विदेशी पाठ्यक्रम अपनाते हैं
8

भारत के कुछ प्राइवेट स्कूल सीधे विदेशी पाठ्यक्रम जैसे WACE, Cambridge या IB अपनाकर पढ़ाई कराते हैं. इन स्कूलों के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली, पोर्टफोलियो-आधारित असेसमेंट और सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने का मौका मिलता है.
(Image: AI Generated)

