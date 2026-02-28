सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए

2 . 1. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन (WACE)

Western Australian Certificate of Education ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य का सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है. भारत में कुछ स्कूल इसे लागू कर रहे हैं. यह प्रैक्टिकल आधारित और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम पर जोर देता है. इसे भारत में विश्वविद्यालय समकक्षता के लिए Association of Indian Universities द्वारा केस टू केस आधार पर मान्यता दी जा सकती है. इसमें पारंपरिक रटने के बजाय स्किल और असेसमेंट आधारित पढ़ाई होती है.

(Image: AI Generated)