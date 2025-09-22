सिर्फ सुशीला कार्की नहीं, नेपाल के इन प्रधानमंत्रियों ने भी भारत से की पढ़ाई, जानें किसने ली कौन सी डिग्री

3 . बाबूराम भट्टाराई

1954 में जन्मे बाबूराम भट्टाराई अगस्त 2011 से मार्च 2013 तक नेपाल के 36वें प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने गोरखा के लुइंटेल स्थित अमर ज्योति हाई स्कूल और अमृत साइंस कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. हायर एजुकेशन के लिए भट्टाराई भारत चले आए और उन्होंने 1977 में चंडीगढ़ से बैचलर्स इन आर्किटेक्चर किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से एमटेक और फिर 1986 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की.

