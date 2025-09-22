सिर्फ सुशीला कार्की नहीं, नेपाल के इन प्रधानमंत्रियों ने भी भारत से की पढ़ाई, जानें किसने ली कौन सी डिग्री

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 22, 2025, 03:05 PM IST
1.भारत से पढ़े हैं नेपाल के ये प्रधानमंत्री
सुशीला कार्की के नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनते ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि उन्होंने भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, हालांकि वह हमारे पड़ोसी देश की पहली पीएम नहीं हैं जिन्होंने भारत से पढ़ाई की है. आज हम आपको नेपाल के उन प्रधानमंत्रियों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भारत से तालीम हासिल की है.
2.सुशीला कार्की
नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है. उन्होंने 1975 में बीएचयू से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी. उन्होंने 1979 में विराटनगर में वकालत शुरू की. साल 2009 में वह सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं.
3.बाबूराम भट्टाराई
1954 में जन्मे बाबूराम भट्टाराई अगस्त 2011 से मार्च 2013 तक नेपाल के 36वें प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने गोरखा के लुइंटेल स्थित अमर ज्योति हाई स्कूल और अमृत साइंस कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. हायर एजुकेशन के लिए भट्टाराई भारत चले आए और उन्होंने 1977 में चंडीगढ़ से बैचलर्स इन आर्किटेक्चर किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से एमटेक और फिर 1986 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की.
4.गिरिजा प्रसाद कोइराला
साल 1924 में जन्मे गिरिजा प्रसाद कोइराला चार बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने 1991 से 1994, 1998 से 1999, 2000 से 2001 और 2006 से 2008 तक नेपाल की सत्ता पर शासन किया. कोइराला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी.
5.तुलसी गिरि
1926 में जन्मे तुलसी गिरि 1975 से 1977 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा हासिल की. उन्होंने सूरी विद्यासागर कॉलेज से पढ़ाई की जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंद्ध था. 1942 में स्थापित सूरी विद्यासागर कॉलेज पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में स्थित एक सरकारी संस्थान है.
