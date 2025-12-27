सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी धातु भी है जिसे भविष्य की धातु कहा जा रहा है और जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. अगर आप इसे सोना, चांदी या प्लैटिनम समझ रहे हैं तो आप बिलकुल गलत हैं...

जया पाण्डेय | Dec 27, 2025, 02:30 PM IST

1.सोना-चांदी नहीं ये है भविष्य की धातु

सोना-चांदी नहीं ये है भविष्य की धातु
1

भारत में सोना और चांदी को पारंपरिक रूप से सबसे कीमती धातुओं में माना जाता है. यहां सोने-चांदी में निवेश को भविष्य के लिए सुरक्षित विकल्प समझा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी धातु भी है जिसे भविष्य की धातु कहा जा रहा है और जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

2.क्यों भविष्य की धातु है लिथियम?

क्यों भविष्य की धातु है लिथियम?
2

लिथियम को भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह रिचार्जेबल बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है. स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और सतत विकास की ओर वैश्विक बदलाव में इसकी भूमिका लिथियम को आधुनिक युग की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण धातुओं में से एक बनाती है.

3.लिथियम का महत्व

लिथियम का महत्व
3

लिथियम को यह उपाधि भविष्योन्मुखी तकनीकों को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता के कारण मिली है. यह हल्का, अत्यधिक ऊर्जा-सघन और कुशल धातु है, जो इसे ऊर्जा भंडारण और उपयोग के लिए आदर्श बनाती है. जैसे-जैसे देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का लक्ष्य तय कर रहे हैं, लिथियम-आधारित समाधान अगली पीढ़ी की ऊर्जा प्रणालियों की रीढ़ बनते जा रहे हैं.

4.मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लिथियम का महत्व

मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लिथियम का महत्व
4

लिथियम, लिथियम-आयन बैटरियों का एक प्रमुख घटक है, जिनका उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कैमरे और पहनने योग्य उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता है. ये बैटरियां पुरानी बैटरी तकनीकों की तुलना में अधिक जीवनकाल, फास्ट चार्जिंग और बेहतर दक्षता प्रदान करती हैं. डिजिटल उपकरणों की बढ़ती संख्या के साथ रोजमर्रा की तकनीक में लिथियम का महत्व लगातार बढ़ रहा है.

5.दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक

दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक
5

ऑस्ट्रेलिया दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. यह मुख्य रूप से कठोर चट्टानी खनिज स्रोतों से लिथियम का उत्पादन करता है. इसकी विकसित खनन अवसंरचना और मजबूत वैश्विक व्यापार नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया को अंतरराष्ट्रीय लिथियम बाजार में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाते हैं.

6.लिथियम के बड़े भंडार वाले देश

लिथियम के बड़े भंडार वाले देश
6

चिली के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जो मुख्य रूप से सैलर नामक नमक के मैदानों में पाया जाता है. इसके अलावा अर्जेंटीना, बोलीविया, चीन और ऑस्ट्रेलिया भी बड़े लिथियम भंडार वाले देशों में शामिल हैं. ये देश मिलकर दुनिया की प्रमुख लिथियम पट्टी का निर्माण करते हैं और भविष्य की बढ़ती मांग के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं.

7.भारत में लिथियम उत्पादन और भविष्य

भारत में लिथियम उत्पादन और भविष्य
7

भारत अपने इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लिथियम संसाधनों की खोज और विकास की दिशा में कदम उठा रहा है. रणनीतिक साझेदारियों, विदेशी खनन निवेश और घरेलू रिसर्च परियोजनाओं के जरिए आयात पर निर्भरता कम करने और देश के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.

