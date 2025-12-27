सोना-चांदी-प्लैटिनम नहीं, ये है Metal of Future, जानें क्यों तेजी से बढ़ रही डिमांड

3 . लिथियम का महत्व

लिथियम को यह उपाधि भविष्योन्मुखी तकनीकों को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता के कारण मिली है. यह हल्का, अत्यधिक ऊर्जा-सघन और कुशल धातु है, जो इसे ऊर्जा भंडारण और उपयोग के लिए आदर्श बनाती है. जैसे-जैसे देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का लक्ष्य तय कर रहे हैं, लिथियम-आधारित समाधान अगली पीढ़ी की ऊर्जा प्रणालियों की रीढ़ बनते जा रहे हैं.