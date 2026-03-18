न टैंक, न मिसाइल फिर भी सुरक्षित...जानिए कैसे बिना सेना के भी मजबूत हैं दुनिया के ये 36 देश

1 . युद्ध के माहौल में 'बिना सेना' वाली सुरक्षा पर बड़ा सवाल

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दुनिया इस समय बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से गुजर रही है. इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. ऐसे समय में बिना सेना वाले देशों का कॉन्सेप्ट मनगढ़ंत लगता है लेकिन असलियत इससे एकदम अलग है. दुनिया में दर्जनों ऐसे देश और क्षेत्र हैं जिनके पास स्थायी सेना नहीं है, फिर भी वे बाकी देशों की तुलना में सुरक्षित और स्थिर माने जाते हैं.

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