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न टैंक, न मिसाइल फिर भी सुरक्षित...जानिए कैसे बिना सेना के भी मजबूत हैं दुनिया के ये 36 देश

जहां एक ओर इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुनिया युद्ध के कगार पर है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में 36 ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी सेना भी नहीं है, फिर भी वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

Jaya Pandey | Mar 18, 2026, 02:26 PM IST

1.युद्ध के माहौल में 'बिना सेना' वाली सुरक्षा पर बड़ा सवाल

युद्ध के माहौल में 'बिना सेना' वाली सुरक्षा पर बड़ा सवाल
1

दुनिया इस समय बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से गुजर रही है. इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. ऐसे समय में बिना सेना वाले देशों का कॉन्सेप्ट मनगढ़ंत लगता है लेकिन असलियत इससे एकदम अलग है. दुनिया में दर्जनों ऐसे देश और क्षेत्र हैं जिनके पास स्थायी सेना नहीं है, फिर भी वे बाकी देशों की तुलना में सुरक्षित और स्थिर माने जाते हैं.
(Image Credit: Canva)

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2.बिना मिलिट्री वाले कौन से देश हैं?

बिना मिलिट्री वाले कौन से देश हैं?
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डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार इन देशों की सुरक्षा पारंपरिक सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, कूटनीति और संस्थागत ढांचे पर आधारित होती है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरीशस, डोमिनिका, पनामा, कोस्टा रिका, वेटिकन सिटी, आइसलैंड, समोआ, ग्रीनलैंड, हॉन्गकॉन्ग, किरिबाती जैसे 36 देशों में कोई आर्मी नहीं है.
(Image: AI Generated)

3.समझिए सुरक्षा का 'आउटसोर्स' मॉडल

समझिए सुरक्षा का 'आउटसोर्स' मॉडल
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इन देशों की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार अंतरराष्ट्रीय रक्षा समझौते हैं. छोटे देश अपनी सेना बनाने के बजाय शक्तिशाली देशों के साथ साझेदारी करते हैं. उदाहरण के लिए मोनाको की सुरक्षा फ्रांस संभालता है, जबकि भूटान को भारत का रणनीतिक सहयोग मिलता है. इस मॉडल से छोटे देशों को रक्षा खर्च से राहत मिलती है और सुरक्षा भी बनी रहती है.
(Image: AI Generated)

4.सामूहिक रक्षा की ताकत

सामूहिक रक्षा की ताकत
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कुछ देश अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों के जरिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. आइसलैंड इसका प्रमुख उदाहरण है. इसके पास खुद की सेना नहीं है लेकिन यह नाटो का सदस्य है. इस गठबंधन के तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है. इस तरह सामूहिक सुरक्षा का ढांचा छोटे देशों को भी सुरक्षा कवच देता है.
(Image: AI Generated)

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5.बड़े देशों की सुरक्षा छतरी

बड़े देशों की सुरक्षा छतरी
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कुछ क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते बल्कि बड़े देशों के अधीन स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं. इसके उदाहरण ग्रीनलैंड, जिब्राल्टर और बरमूडा जैसे क्षेत्र हैं. इन क्षेत्रों की रक्षा डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम करते हैं. इस व्यवस्था के चलते इन क्षेत्रों को अलग से सैन्य ढांचा विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती.
(Image: AI Generated)

6.आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं पुलिस और अर्धसैनिक बल

आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं पुलिस और अर्धसैनिक बल
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कुछ देशों ने सेना की जगह मजबूत पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर भरोसा किया है. कोस्टा रिका और पनामा इसके उदाहरण हैं. इन देशों ने सैन्य ढांचे को खत्म कर दिया और अब आंतरिक सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और आपात स्थितियों के लिए विशेष पुलिस इकाइयों पर निर्भर हैं. एक्सपर्ट मानते हैं कि सही ट्रेनिंग और संसाधनों के साथ यह मॉडल भी कारगर हो सकता है.
(Image: AI Generated)
 

7.क्या पूरी तरह सुरक्षित हैं ये देश?

क्या पूरी तरह सुरक्षित हैं ये देश?
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हालांकि ये देश बिना सेना के सुरक्षित हैं लेकिन पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं हैं. वैश्विक युद्ध या बड़े संघर्ष की स्थिति में उनकी सुरक्षा सहयोगी देशों पर निर्भर रहती है. जैसे पलाऊ या मार्शल द्वीप समूह जैसे देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं. अगर वैश्विक स्तर पर संघर्ष बढ़ता है तो इन देशों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हो सकती हैं.
(Image: AI Generated)

8.सेना हटाकर बदला मॉडल

सेना हटाकर बदला मॉडल
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कई देशों ने जानबूझकर सेना खत्म कर दी जिससे अपने संसाधनों को विकास में लगाया जा सके. शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर ज्यादा निवेश इसका मुख्य उद्देश्य रहा. एक्सपर्ट के मुताबिक यह मॉडल छोटे और स्थिर देशों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जहां बाहरी खतरे सीमित होते हैं.
(Image: AI Generated)

9.अलग रास्ता, लेकिन कारगर

अलग रास्ता, लेकिन कारगर
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बिना सेना वाले देश पारंपरिक सुरक्षा मॉडल से अलग रास्ता अपनाते हैं. उनकी रणनीति में रक्षा समझौते, वैश्विक गठबंधन, मजबूत पुलिस व्यवस्था और कूटनीति का संयोजन शामिल होता है. यही वजह है कि बिना टैंक और मिसाइलों के भी ये देश आज की दुनिया में अपनी सुरक्षा बनाए रखने में सफल हैं.
(Image: AI Generated)

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