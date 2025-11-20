FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एसआई और एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया | देश के मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए-राजू दास

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट

Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

Home

एजुकेशन

Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की नई सरकार कितनी पढ़ी-लिखी है, जानें सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तक इस मंत्रिमंडल के पास कितनी डिग्रियां हैं...

जया पाण्डेय | Nov 20, 2025, 05:26 PM IST

1.कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई कैबिनेट?

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई कैबिनेट?
1

JDU चीफ नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. आगे की स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे कि आखिर उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं.

2.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
2

नीतीश कुमार ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की जिसे अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है. इसके बाद उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में अपना करियर शुरू किया लेकिन जल्द ही सामाजिक मुद्दों और सार्वजनिक जीवन में उनकी बढ़ती रुचि ने उन्हें इंजीनियरिंग से दूर कर दिया और उन्होंने राजनीति को चुना.

3.सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा

सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा
3

सम्राट चौधरी ने अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिट की है. वहीं विजय कुमार सिन्हा ने बेगूसराय के राजकीय पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है.

4.विजय चौधरी और बाकी मंत्री

विजय चौधरी और बाकी मंत्री
4

नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्री विजय चौधरी ने पटना यूनिवर्सिटी से पोस्टग्रेजुएशन किया है. सिवान के विधायक मंगल पांडेय की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने एमए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी राजस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

5.नितिन नबीन और बाकी मंत्री

नितिन नबीन और बाकी मंत्री
5

बिहार की नई कैबिनेट का हिस्सा बने नालंदा के विधायक श्रवण कुमार 12वीं पास हैं. बछवाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता ने भी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है. बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन भी बिहार के मंत्री बने हैं और उन्होंने भी इंटर तक पढ़ाई की है.

6.अरुण शंकर प्रसाद

अरुण शंकर प्रसाद
6

खजौली विधानसभा से निर्वाचित अरुण शंकर प्रसाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं. वहीं नौतन विधायक नारायण प्रसाद 10वीं पास हैं. पातेपुर से दूसरी बार विधायक बने लखेंद्र रोशन ग्रेजुएट हैं.

7.अशोक चौधरी

अशोक चौधरी
7

बिहार के एक और अशोक चौधरी ने पटना यूनिवर्सिटी से एमए के बाद मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से पीएचडी की डिग्री हासिल की है. वहीं दिलीप कुमार जायसवाल बिहार के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्रियों में से एक हैं और उन्होंने मधेपुरा की बीएनएम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया हुआ है.

8.संतोष कुमार सुमन

संतोष कुमार सुमन
8

संतोष कुमार सुमन तीसरी बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं. जीतन कुमार मांझी के बेटे संतोष ने मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं.

9.श्रेयसी सिंह

श्रेयसी सिंह
9

जमुई से विधायक बनी शूटर श्रेयसी सिंह ने डीयू के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन और मानव रचना इंटरनेशनल से MBA किया है. वहीं बिहार सरकार की एक और महिला मंत्री धमदाहा विधायक लेशी सिंह ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है.

10.दीपक प्रकाश

दीपक प्रकाश
10

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की भी बिहार के नए कैबिनेट में एंट्री हुई है. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. दानापुर से विधायक रामकृपाल यादव मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं. साल 2000 से लगातार जीत हासिल कर रहे 12वीं पास बिजेंद्र प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार कैबिनेट का हिस्सा हैं.

11.संजय कुमार सिंह

संजय कुमार सिंह
11

बिहार के और मंत्रियों की बात करें तो संजय कुमार सिंह ग्रेजुएट, संजय कुमार सिंह टाइगर उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में माइन इंजीनियरिंग से डिप्लोमाधारी, सुनील कुमार डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज से हिस्ट्री में मास्टर्स और रमा निषाद 12वीं पास हैं.

12.मोहम्मद जमा खान

मोहम्मद जमा खान
12

नीतीश कुमार कैबिनेट में एक इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान 12वीं पास हैं. वहीं बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी  कुंवर सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट हैं.

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
