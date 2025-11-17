FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

10वीं बार बिहार की सत्ता संभालने जा रहे नीतीश कुमार, फिर भी सबसे लंबे समय तक CM रहने के मामले में ये दिग्गज हैं आगे

आज हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले में कौन-कौन से राजनेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी आगे हैं....

जया पाण्डेय | Nov 17, 2025, 01:24 PM IST

1.भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले राजनेता कौन हैं?

भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले राजनेता कौन हैं?
1

बिहार में NDA की बंपर जीत हुई है और इसके साथ ही जेडीयू के नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. उनके 19 साल से अधिक समय के कार्यकाल में साल 2000 में सात दिनों का एक छोटा टर्म भी शामिल है. आज हम आपको बताएंगे कि वह लंबे समय तक सीएम रहने के मामले में भारत के किन मुख्यमंत्रियों से अभी भी पीछे हैं.

2.सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग- 24 साल (12 दिसंबर 1994-26 मई 2019)

सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग- 24 साल (12 दिसंबर 1994-26 मई 2019)
2

पवन कुमार चामलिंग ने लगभग 25 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में सिक्किम का नेतृत्व किया. उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी ने लगातार पांच बार जीत हासिल की जिससे वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए.

3.ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक- 24 साल (5 मार्च 2000-12 जून 2024)

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक- 24 साल (5 मार्च 2000-12 जून 2024)
3

नवीन पटनायक ने पहली बार 2000 में पदभार संभाला और दो दशकों से ज़्यादा समय तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे. भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने से बस चूकते हुए पटनायक का कार्यकाल 2024 के राज्य चुनावों के बाद समाप्त हो गया, जब भाजपा ने 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीतकर निर्णायक बहुमत हासिल किया.

4.पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसु- 23 साल (21 जून 1977-5 नवंबर 2000)

पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसु- 23 साल (21 जून 1977-5 नवंबर 2000)
4

ज्योति बसु भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं. उन्होंने दो दशकों से भी ज़्यादा समय तक पश्चिम बंगाल का नेतृत्व किया और वह अपनी राजनीतिक कुशलता के लिए जाने जाते थे. बसु को भारत का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया.

5.अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम गेगोंग अपांग 22 साल (18 जनवरी 1980-19 जनवरी 1999; 3 अगस्त 2003-9 अप्रैल 2007)

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम गेगोंग अपांग 22 साल (18 जनवरी 1980-19 जनवरी 1999; 3 अगस्त 2003-9 अप्रैल 2007)
5

अरुणाचल प्रदेश की राजनीति के प्रभावशाली व्यक्ति गेगोंग अपांग ने दो अलग-अलग कार्यकालों में लगभग 23 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. 1980 से 1999 तक के उनके पहले कार्यकाल ने उनके दीर्घकालिक प्रभाव का आधार तैयार किया जिसे उन्होंने 2003 से 2007 तक अपने दूसरे कार्यकाल के साथ बढ़ाया.

6.मिजोरम के पूर्व सीएम लाल थनहवला- 22 साल (5 मई, 1984 - 21 अगस्त, 1986; 24 जनवरी, 1989 - 3 दिसंबर, 1998; 11 दिसंबर, 2008 - 15 दिसंबर, 2018)

मिजोरम के पूर्व सीएम लाल थनहवला- 22 साल (5 मई, 1984 - 21 अगस्त, 1986; 24 जनवरी, 1989 - 3 दिसंबर, 1998; 11 दिसंबर, 2008 - 15 दिसंबर, 2018)
6

लाल थनहवला मिज़ोरम के एक सीनियर नेता है जिन्होंने कई बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. उनके पूरे कार्यकाल में तीन अलग-अलग टर्म रहे. अपने कार्यकाल के दौरान थनहवला ने मिज़ोरम के सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने पर फोकस किया.

7.हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह- 21 साल (8 अप्रैल 1983 - 5 मार्च 1990; 3 दिसंबर 1993 - 24 मार्च 1998; 6 मार्च 2003 - 30 दिसंबर 2007; 25 दिसंबर 2012-27 दिसंबर 2017)

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह- 21 साल (8 अप्रैल 1983 - 5 मार्च 1990; 3 दिसंबर 1993 - 24 मार्च 1998; 6 मार्च 2003 - 30 दिसंबर 2007; 25 दिसंबर 2012-27 दिसंबर 2017)
7

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर नेता वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कई कार्यकाल पूरे किये और वे दो दशकों से अधिक समय तक राज्य के सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने.

