उद्योग,परिवहन प्रस्तावों पर निर्णय होगा, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी, यूपी- लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी | लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया, संभल में हथौड़े से अवैध निर्माण हटाया जा रहा, आज 3 अवैध घरों पर होना था बुलडोजर एक्शन, यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई | लखनऊ- KGMU धर्मांतरण मामले पर बड़ी खबर, पुलिस ने रमीज के माता-पिता को गिरफ्तार किया, इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की

इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार कांग्रेस नेता ने पुणे में ली अंतिम सांस

आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय

कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

कौन थे सुरेश कलमाड़ी? जानें वायुसेना के जांबाज पायलट से लेकर राजनीति तक, कैसा रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री का सफर

बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं

कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

आज हम आपको आईपीएस संदीप चौधरी की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन एक के बार एक 12 सरकारी नौकरियां पाईं और आखिर में यूपीएससी क्रैक करके पुलिस अधिकारी बने...

जया पाण्डेय | Jan 06, 2026, 10:42 AM IST

जब संदीप चौधरी की दुनिया बदली तब वह बारहवीं में पढ़ाई कर रहे थे. जो पिता उनके जीवन का सहारा थे, वे अचानक चल बसे. इससे उनके परिवार में उदासी छा गई. महज 6 दिन के बाद संदीप को बोर्ड की परीक्षा में बैठना पड़ा. वह बोर्ड परीक्षा में पास भी हो गए. यह उनके जीवन में साहस का पहला सबक था कि जीवन कभी नहीं रुकता. 

परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर संदीप का कॉलेज जाने का सपना धुंधला पड़ गया. लेकिन सीखने का उनका सपना नहीं टूटा. उन्होंने इग्नू में दाखिला लिया और उसके ओपन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए पढ़ाई करते हुए घर चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाने लगे. उन्होंने रात-रात भर जागकर पढ़ाई कर बीए और फिर एमए की डिग्री हासिल की. उन्हें खुद भी हैरानी हुई कि उन्होंने पहली ही कोशिश में परीक्षा पास कर ली. उनके अंदर आत्मविश्वास की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी.

उनकी पहली सरकारी नौकरी डाक क्लर्क की थी. यह एक छोटी शुरुआत तो थी लेकिन इससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया.  उन्होंने सोचा, 'क्यों न एक और नौकरी आजमाई जाए?' और फिर एक और. बिना किसी महंगे कोचिंग के, केवल अपनी लगन और मेहनत के दम पर, उन्होंने एक के बाद एक कठिन परीक्षाएं पास करना शुरू कर दिया. बैंक पोस्टमैन, आयकर निरीक्षक, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट धीरे-धीरे यह लिस्ट बढ़ती गई. उन्होंने कुल मिलाकर बारह सरकारी परीक्षाएं पास कीं. 

लेकिन अभी भी उनके मन में एक कसक थी. गुवाहाटी में बैंक मैनेजर के रूप में काम करते हुए उन्हें एक प्रेरणा मिली. उनके रूममेट ने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की. संदीप ने अपनी यात्रा पर गौर किया कि एक ऐसा लड़का जो कभी कॉलेज नहीं गया और अपनी शर्तों पर पढ़ाई कर यहां तक पहुंचा. उन्होंने खुद से पूछा कि क्या मैं भी यूपीएससी टॉप कर सकता हूं?

एक चुनौतीपूर्ण नौकरी और यूपीएससी की तैयारी के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा काम था. लेकिन संदीप का दृढ़ संकल्प अब एक लौ की तरह था. उन्होंने अपने समय को मैनेज किया और आराम और नींद त्याग दी. साल 2014 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और न सिर्फ यह परीक्षा पास की बल्कि 158वीं रैंक भी हासिल की. उन्होंने उस साल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए. ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों से पढ़ाई करने वाला लड़का आईपीएस अधिकारी बन गया था.

उनकी उत्कृष्टता की यात्रा जारी है. पुलिस अधीक्षक के रूप में साइबर अपराध जांच केंद्र जैसी अहम भूमिकाओं सहित उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद संदीप चौधरी ने एक और शिखर हासिल किया है. दिसंबर 2023 में उन्हें एनआईए में डीआईजी के पद पर प्रमोट किया गया.

उनकी कहानी जादू या प्रतिभा की कहानी नहीं है. यह एक सरल लेकिन सशक्त संदेश है कि परिस्थितियां आपका भविष्य नहीं लिखतीं, आपका दृढ़ संकल्प लिखता है. अपना सबकुछ खोने से लेकर सीनियर डीआईजी बनने तक बारह परीक्षाओं को अपने दम पर पार करना, दुनिया को एक सच्चाई बयां करता है कि जब आपका संकल्प प्रबल हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती.

