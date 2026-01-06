कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

उद्योग,परिवहन प्रस्तावों पर निर्णय होगा, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक जारी, यूपी- लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी | लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया, संभल में हथौड़े से अवैध निर्माण हटाया जा रहा, आज 3 अवैध घरों पर होना था बुलडोजर एक्शन, यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई | लखनऊ- KGMU धर्मांतरण मामले पर बड़ी खबर, पुलिस ने रमीज के माता-पिता को गिरफ्तार किया, इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 06, 2026, 10:42 AM IST
1.जब बदल गई संदीप चौधरी की पूरी दुनिया
जब संदीप चौधरी की दुनिया बदली तब वह बारहवीं में पढ़ाई कर रहे थे. जो पिता उनके जीवन का सहारा थे, वे अचानक चल बसे. इससे उनके परिवार में उदासी छा गई. महज 6 दिन के बाद संदीप को बोर्ड की परीक्षा में बैठना पड़ा. वह बोर्ड परीक्षा में पास भी हो गए. यह उनके जीवन में साहस का पहला सबक था कि जीवन कभी नहीं रुकता.
2.ओपन लर्निंग प्रोग्राम से की पढ़ाई
परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर संदीप का कॉलेज जाने का सपना धुंधला पड़ गया. लेकिन सीखने का उनका सपना नहीं टूटा. उन्होंने इग्नू में दाखिला लिया और उसके ओपन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए पढ़ाई करते हुए घर चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाने लगे. उन्होंने रात-रात भर जागकर पढ़ाई कर बीए और फिर एमए की डिग्री हासिल की. उन्हें खुद भी हैरानी हुई कि उन्होंने पहली ही कोशिश में परीक्षा पास कर ली. उनके अंदर आत्मविश्वास की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी.
3.पास कीं 12 सरकारी नौकरियां
उनकी पहली सरकारी नौकरी डाक क्लर्क की थी. यह एक छोटी शुरुआत तो थी लेकिन इससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया. उन्होंने सोचा, 'क्यों न एक और नौकरी आजमाई जाए?' और फिर एक और. बिना किसी महंगे कोचिंग के, केवल अपनी लगन और मेहनत के दम पर, उन्होंने एक के बाद एक कठिन परीक्षाएं पास करना शुरू कर दिया. बैंक पोस्टमैन, आयकर निरीक्षक, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट धीरे-धीरे यह लिस्ट बढ़ती गई. उन्होंने कुल मिलाकर बारह सरकारी परीक्षाएं पास कीं.
4.दोस्त के यूपीएससी टॉप करने के बाद मिली प्रेरणा
लेकिन अभी भी उनके मन में एक कसक थी. गुवाहाटी में बैंक मैनेजर के रूप में काम करते हुए उन्हें एक प्रेरणा मिली. उनके रूममेट ने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की. संदीप ने अपनी यात्रा पर गौर किया कि एक ऐसा लड़का जो कभी कॉलेज नहीं गया और अपनी शर्तों पर पढ़ाई कर यहां तक पहुंचा. उन्होंने खुद से पूछा कि क्या मैं भी यूपीएससी टॉप कर सकता हूं?
5.2014 में पहले ही प्रयास में क्रैक की यूपीएससी CSE
एक चुनौतीपूर्ण नौकरी और यूपीएससी की तैयारी के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा काम था. लेकिन संदीप का दृढ़ संकल्प अब एक लौ की तरह था. उन्होंने अपने समय को मैनेज किया और आराम और नींद त्याग दी. साल 2014 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और न सिर्फ यह परीक्षा पास की बल्कि 158वीं रैंक भी हासिल की. उन्होंने उस साल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए. ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों से पढ़ाई करने वाला लड़का आईपीएस अधिकारी बन गया था.
6.NIA में डीआईजी हैं आईपीएस संदीप चौधरी
उनकी उत्कृष्टता की यात्रा जारी है. पुलिस अधीक्षक के रूप में साइबर अपराध जांच केंद्र जैसी अहम भूमिकाओं सहित उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद संदीप चौधरी ने एक और शिखर हासिल किया है. दिसंबर 2023 में उन्हें एनआईए में डीआईजी के पद पर प्रमोट किया गया.
7.IPS संदीप चौधरी की सफलता देती है सशक्त संदेश
उनकी कहानी जादू या प्रतिभा की कहानी नहीं है. यह एक सरल लेकिन सशक्त संदेश है कि परिस्थितियां आपका भविष्य नहीं लिखतीं, आपका दृढ़ संकल्प लिखता है. अपना सबकुछ खोने से लेकर सीनियर डीआईजी बनने तक बारह परीक्षाओं को अपने दम पर पार करना, दुनिया को एक सच्चाई बयां करता है कि जब आपका संकल्प प्रबल हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती.
