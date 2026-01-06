कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी

5 . 2014 में पहले ही प्रयास में क्रैक की यूपीएससी CSE

5

एक चुनौतीपूर्ण नौकरी और यूपीएससी की तैयारी के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा काम था. लेकिन संदीप का दृढ़ संकल्प अब एक लौ की तरह था. उन्होंने अपने समय को मैनेज किया और आराम और नींद त्याग दी. साल 2014 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और न सिर्फ यह परीक्षा पास की बल्कि 158वीं रैंक भी हासिल की. उन्होंने उस साल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए. ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों से पढ़ाई करने वाला लड़का आईपीएस अधिकारी बन गया था.