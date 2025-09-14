FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

IND vs PAK Playing 11: अर्शदीप सिंह को फिर नहीं मिली जगह, हारिस रऊफ भी बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की तेजी से बढ़ी मांग, फैंस ने तोड़ी टीवी; यहां देखें लोगों के रिएक्शन

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय

IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

दुनिया के कई देशों का इतिहास गुलामी और विदेशी शासन से जुड़ा हुआ है. लेकिन एक ऐसा देश भी है, जिसने कभी भी किसी साम्राज्य के आगे सिर नहीं झुकाया.

राजा राम | Sep 14, 2025, 06:17 PM IST

1.नेपाल

नेपाल
1

नेपाल का इतिहास दुनिया के बाकी देशों से अलग और खास है. जहां अधिकांश राष्ट्र औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे, वहीं नेपाल हमेशा स्वतंत्र बना रहा. यही कारण है कि इसकी संस्कृति और परंपराएं आज भी मूल स्वरूप में देखने को मिलती हैं. 

Advertisement

2.रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा मजबूत बनाया

रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा मजबूत बनाया
2

इतिहासकार बताते हैं कि नेपाल की रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा मजबूत बनाया. हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और गोरखा योद्धाओं की वीरता ने विदेशी ताकतों को हर बार पीछे हटने पर मजबूर किया. 
 

3.नेपाल को अपने अधीन करने में नाकाम

नेपाल को अपने अधीन करने में नाकाम
3

कई साम्राज्यों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा. यहां तक कि ब्रिटिश साम्राज्य भी नेपाल को अपने अधीन करने में नाकाम रहा. 

4.गौरवशाली अतीत से मजबूती

गौरवशाली अतीत से मजबूती
4

नेपाल की पहचान उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी है. यहां के लोग इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं. यही वजह है कि यह देश आज भी अपनी जड़ों और गौरवशाली अतीत से मजबूती से जुड़ा हुआ है. 
 

TRENDING NOW

5.गोरखा सैनिकों की बहादुरी

गोरखा सैनिकों की बहादुरी
5

गोरखा सैनिकों की बहादुरी पूरी दुनिया में मशहूर है. उनकी वीरता ने ही नेपाल को विदेशी शासन से बचाकर रखा. यही कारण है कि गोरखा आज भी साहस और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं. 

6.हर आक्रमण का डटकर सामना

हर आक्रमण का डटकर सामना
6

इतिहासकार मानते हैं कि नेपाल केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी विदेशी ताकतों को मात देता रहा. इसने हर आक्रमण का डटकर सामना किया और स्वतंत्रता की मिसाल पेश की. 
 

7.दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है

दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है
7

आज नेपाल न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने स्वतंत्र इतिहास के कारण भी दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है. 

8.इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज

इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज
8

नेपाल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि एक छोटा सा देश भी अगर एकजुट रहे, तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी उसे गुलाम नहीं बना सकता. यही वजह है कि नेपाल का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी
रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज
रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE