दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें

राजा राम | Sep 14, 2025, 06:17 PM IST
1.नेपाल
नेपाल का इतिहास दुनिया के बाकी देशों से अलग और खास है. जहां अधिकांश राष्ट्र औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे, वहीं नेपाल हमेशा स्वतंत्र बना रहा. यही कारण है कि इसकी संस्कृति और परंपराएं आज भी मूल स्वरूप में देखने को मिलती हैं.
2.रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा मजबूत बनाया
इतिहासकार बताते हैं कि नेपाल की रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा मजबूत बनाया. हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और गोरखा योद्धाओं की वीरता ने विदेशी ताकतों को हर बार पीछे हटने पर मजबूर किया.
3.नेपाल को अपने अधीन करने में नाकाम
कई साम्राज्यों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा. यहां तक कि ब्रिटिश साम्राज्य भी नेपाल को अपने अधीन करने में नाकाम रहा.
4.गौरवशाली अतीत से मजबूती
नेपाल की पहचान उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी है. यहां के लोग इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं. यही वजह है कि यह देश आज भी अपनी जड़ों और गौरवशाली अतीत से मजबूती से जुड़ा हुआ है.
5.गोरखा सैनिकों की बहादुरी
गोरखा सैनिकों की बहादुरी पूरी दुनिया में मशहूर है. उनकी वीरता ने ही नेपाल को विदेशी शासन से बचाकर रखा. यही कारण है कि गोरखा आज भी साहस और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं.
6.हर आक्रमण का डटकर सामना
इतिहासकार मानते हैं कि नेपाल केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी विदेशी ताकतों को मात देता रहा. इसने हर आक्रमण का डटकर सामना किया और स्वतंत्रता की मिसाल पेश की.
7.दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है
आज नेपाल न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने स्वतंत्र इतिहास के कारण भी दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है.
8.इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज
नेपाल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि एक छोटा सा देश भी अगर एकजुट रहे, तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी उसे गुलाम नहीं बना सकता. यही वजह है कि नेपाल का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है.