न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 12:21 PM IST
1.सोलापुर की डीएसपी हैं अंजना कृष्णा
सोलापुर के एक छोटे से गांव में अंजना कृष्णा नाम की एक युवा आईपीएस अधिकारी ने खुद को एक ऐसे तूफान के केंद्र में पाया जो उनके साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा लेने वाला था. उसकी कहानी सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास करने की नहीं बल्कि सत्ता के सामने अडिग रहने की भी है.
2.मां टाइपिस्ट और पिता चलाते हैं कपड़े की दुकान
अंजना का सफर एक साधारण घर से शुरू हुआ. उनकी मां सीना एक कोर्ट टाइपिस्ट का काम करती थीं जबकि उनके पिता बीजू एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे. अपनी मामूली आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने अंजना के सपनों का साथ दिया.
3.आईपीएस अंजना कृष्णा के पास है मैथ्स में डिग्री
अंजना ने स्कूल और कॉलेज में बेहतरीन प्रदर्शन किया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से पहले गणित में डिग्री हासिल की. यूपीएससी पास करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. इसके लिए वर्षों की लगन की जरूरत होती है और अंजना ने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया.
4.यूपीएससी में 355वीं रैंक लाकर बनीं आईपीएस
साल 2022 में उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 355वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल हो गईं. आज वह सोलापुर में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर कार्यरत हैं, जहां उन्हें उनकी ईमानदारी और साहस के लिए जाना जाता है.
5.अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई से चर्चा में आईं
31 अगस्त, 2025 को डीएसपी अंजना कृष्णा पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक टीम के साथ सोलापुर के कुर्दु गांव में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई थीं. जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया 15-20 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वह उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी. उनमें से चार लोगों ने कथित तौर पर अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया.
6.डिप्टी सीएम अजित पवार से क्यों ठनी?
इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया. ऑपरेशन के दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अंजना के फ़ोन पर कॉल किया. बाद में वायरल हुए एक वीडियो में अंजना को शांति से पवार से अपने आधिकारिक नंबर पर कॉल करके पुष्टि करने के लिए कहते सुना जा सकता है. विपक्ष ने पवार पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया, हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल शांति सुनिश्चित करना था, न कि कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना.
7.न सत्ता और न माफिया से डरीं
कॉल के दौरान अंजना के शांत और प्रोफेशनल व्यवहार की काफी प्रशंसा हुई. दबाव के बावजूद वह पीछे नहीं हटीं. उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और चारों व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया.
8.साहस और निष्ठा की कहानी है अंजना की सफलता
अंजना की कहानी दिखाती है कि साहस और निष्ठा, शक्ति या प्रभाव से ज़्यादा मायने रखते हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत से भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास किया और आज वह एक निडर अधिकारी होने के अर्थ को दर्शाती हैं. एक छोटे शहर की लड़की से एक सम्मानित आईपीएस अधिकारी बनने का उनका सफर अनगिनत युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने और सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता है.
