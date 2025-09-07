न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

6 . डिप्टी सीएम अजित पवार से क्यों ठनी?

इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया. ऑपरेशन के दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अंजना के फ़ोन पर कॉल किया. बाद में वायरल हुए एक वीडियो में अंजना को शांति से पवार से अपने आधिकारिक नंबर पर कॉल करके पुष्टि करने के लिए कहते सुना जा सकता है. विपक्ष ने पवार पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया, हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल शांति सुनिश्चित करना था, न कि कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना.

