ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 11:47 AM IST
1.धरती के ये 3 शख्स कर सकते हैं बिना पासपोर्ट दुनिया की यात्रा
दुनिया भर में बिना पासपोर्ट के यात्रा करना एक विशेषाधिकार जैसा लगता है, है ना? इस समय, इस धरती पर केवल तीन 'शक्तिशाली' व्यक्ति ही हैं जो बिना किसी प्रतिबंध या बिना पासपोर्ट के अमेरिका से यूरोपीय देशों की सीमा पार कर सकते हैं.
2.मोदी, पुतिन ट्रंप का नहीं है लिस्ट में नाम
इस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम नहीं है लेकिन आपने मन में आ रहा होगा कि इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम हो सकता है क्योंकि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता है, पर उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं क्योंकि ये विशेषाधिकार उनके पास भी नहीं है. तो फिर ये ताकतवर नेता हैं कौन?
3.कौन हैं ये तीनों शक्तिशाली लोग?
ये हैं ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय, जापान के सम्राट नारुहितो और उनकी पत्नी महारानी मसाको. अपनी 'शाही' स्थिति के कारण उन्हें किसी भी देश में वीज़ा-मुक्त प्रवेश मिलता है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे शक्तिशाली नेता राजनयिक पासपोर्ट पर निर्भर हैं, लेकिन इन तीनों को शाही विशेषाधिकार प्राप्त हैं और बिना किसी पासपोर्ट के सभी देशों में प्रवेश की अनुमति है. अपने देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के कारण ये तीनों 190 से ज़्यादा देशों में प्रवेश कर सकते हैं. हालांकि ये यात्राएं व्यक्तिगत यात्रा के लिए नहीं, बल्कि राजकीय यात्राओं, समारोहों या राजनयिक उद्देश्यों के लिए होती हैं.
4.ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय
यूनाइटेड किंगडम के पासपोर्ट राजा के नाम से जारी किए जाते हैं जिन पर His Majesty's Passport लिखा होता है इसलिए किंग चार्ल्स तृतीय को खुद पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती. ब्रिटिश विदेश कार्यालय राजा की यात्रा की योजना बनाता है. ब्रिटेन में वह देश के संप्रभु होते हैं और सम्राट को राष्ट्राध्यक्ष की उपाधि प्राप्त होती है, जो राष्ट्रमंडल देशों में मान्यता प्राप्त है. इसी तरह से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भी बिना पासपोर्ट के यात्रा करने का शाही विशेषाधिकार प्राप्त था जो 2023 में राज्याभिषेक के बाद किंग चार्ल्स को भी मिल गया.
5.जापान के राजा नारुहितो और उनकी पत्नी महारानी मसाको
राजा नारुहितो और महारानी मसाको जापानी संविधान के तहत प्रतीकात्मक संप्रभु हैं. जापान के राजा को टेनो कहा जाता है और उन्हें देवताओं का वंशज और अलौकिक दर्जा प्राप्त है. जापानी सरकार उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं करती. शाही जोड़ा राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करता है.
6.जापानी विदेश मंत्रालय करता है शाही यात्राओं का आयोजन
2019 में अपने राज्याभिषेक के बाद नारुहितो की ब्रिटेन की पहली विदेश यात्रा 'पासपोर्ट-रहित' थी. जापान में सम्राट की यात्राओं का आयोजन जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है और मेजबान देश प्रोटोकॉल का पालन करते हैं.
7.क्या है भारत के राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं के नियम?
संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो, इसके महासचिव के पास एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है लेकिन यह राष्ट्रीय पासपोर्ट की बजाए सामान्य पासपोर्ट जैसा होता है. भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास राजनयिक पासपोर्ट है लेकिन विदेश यात्रा के लिए वीज़ा ज़रूरी है. प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के लिए भी कागजी कार्रवाई ज़रूरी है.
