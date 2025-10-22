ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

3 . कौन हैं ये तीनों शक्तिशाली लोग?

ये हैं ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय, जापान के सम्राट नारुहितो और उनकी पत्नी महारानी मसाको. अपनी 'शाही' स्थिति के कारण उन्हें किसी भी देश में वीज़ा-मुक्त प्रवेश मिलता है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे शक्तिशाली नेता राजनयिक पासपोर्ट पर निर्भर हैं, लेकिन इन तीनों को शाही विशेषाधिकार प्राप्त हैं और बिना किसी पासपोर्ट के सभी देशों में प्रवेश की अनुमति है. अपने देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के कारण ये तीनों 190 से ज़्यादा देशों में प्रवेश कर सकते हैं. हालांकि ये यात्राएं व्यक्तिगत यात्रा के लिए नहीं, बल्कि राजकीय यात्राओं, समारोहों या राजनयिक उद्देश्यों के लिए होती हैं.