गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

4 . कैसे इस इलाके का नाम पड़ा चर्चगेट?

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चर्चगेट नाम का इतिहास भी काफी दिलचस्प है. अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान मुंबई एक किलेबंद शहर हुआ करता था. इसके चारों ओर मजबूत दीवारें और एंट्री गेट बने हुए थे. इन्हीं गेट में से एक का नाम चर्चगेट था. यह गेट सेंट थॉमस कैथेड्रल के कारण मशहूर हुआ. समय के साथ शहर के विस्तार के लिए किले की दीवारों और इसके गेट को हटा तो दिया गया लेकिन इलाके का नाम चर्चगेट ही बना रहा. जिस जगह पर कभी चर्चगेट का गेट था, उसके आसपास के इलाके को आज साउथ मुंबई के सबसे अहम इलाकों में गिना जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)