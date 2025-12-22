गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन की डायरी में छिपा था ऐसा सच, जिसने 111 साल बाद वैज्ञानिकों की हिला दी दुनिया

एजुकेशन
1.100 साल पहले
आज से 100 साल पहले आचार्य रामानुजन ने गणित की कई गुत्थियां सुलजाई थी. जो आज भी विज्ञान की दुनिया को हैरान कर रही है. उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी.
2.आज भी वैज्ञानिक हैरान
अब 100 साल बाद भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने पाया है कि रामानुजन के ये फार्मूले सिर्फ नंबरों का खेल नहीं थे. बल्कि इनका सीधा कनेक्शन ‘ब्लैक होल’ और क्वांटम फिजिक्स से है.
3.अनजाने में कर दिया इतना बड़ा काम
जब ब्लैक होल की थ्योरी बनी भी नहीं थी तब रामानुजन अनजाने में उसी पर काम कर रहे थे जिस रहस्य को समझने के लिए आज भी वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं.
4.1914 की बात
बात 1914 की है. वैज्ञानिक रामानुजन मद्रास से कैम्ब्रिज जाने की तैयारी कर रहे थे. तब उनके हाथ में एकनोटबुक थी. इस डायरी में ‘पाई’ (1/π) की वैल्यू निकालने के लिए 17 अलग-अलग ‘इनफाइनाइट सीरीज’ वाले फार्मूले लिखे थे.
5.बहुत आगे
ये फॉर्मूले अपने समय से बहुत आगे थे. आज के दौर में सुपरकंप्यूटर पाई की वैल्यू निकालते हैं. वे रामानुजन के इन्हीं आइडियाज पर चलते हैं. आज वैज्ञानिकों ने चुडनोव्स्की एल्गोरिदम का यूज करके पाई के 200 ट्रिलियन डिजिट्स तक कैलकुलेट कर लिए हैं.
6.अनिंदा सिन्हा का कहना है कि
IISc के सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स (CHEP) के प्रोफेसर अनिंदा सिन्हा कहते हैं, कि 'ये एल्गोरिदम असल में रामानुजन के काम पर ही आधारित हैं.’