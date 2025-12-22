FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन की डायरी में छिपा था ऐसा सच, जिसने 111 साल बाद वैज्ञानिकों की हिला दी दुनिया

22 दिसंबर को देश भर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है. दरअसल 2012 में तत्कालीन सरकार ने भारत में जन्में दिगग्ज गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, तभी से देश में इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं.

सुमित तिवारी | Dec 22, 2025, 10:34 AM IST

1.100 साल पहले

100 साल पहले
1

आज से 100 साल पहले आचार्य रामानुजन ने गणित की कई गुत्थियां सुलजाई थी. जो आज भी विज्ञान की दुनिया को हैरान कर रही है. उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी.

2.आज भी वैज्ञानिक हैरान

आज भी वैज्ञानिक हैरान
2

अब 100 साल बाद भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने पाया है कि रामानुजन के ये फार्मूले सिर्फ नंबरों का खेल नहीं थे. बल्कि इनका सीधा कनेक्शन ‘ब्लैक होल’ और क्वांटम फिजिक्स से है.

3.अनजाने में कर दिया इतना बड़ा काम

अनजाने में कर दिया इतना बड़ा काम
3

जब ब्लैक होल की थ्योरी बनी भी नहीं थी तब रामानुजन अनजाने में उसी पर काम कर रहे थे जिस रहस्य को समझने के लिए आज भी वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं.

4.1914 की बात

1914 की बात
4

बात 1914 की है. वैज्ञानिक रामानुजन मद्रास से कैम्ब्रिज जाने की तैयारी कर रहे थे. तब उनके हाथ में एकनोटबुक थी. इस डायरी में ‘पाई’ (1/π) की वैल्यू निकालने के लिए 17 अलग-अलग ‘इनफाइनाइट सीरीज’ वाले फार्मूले लिखे थे.

5.बहुत आगे

बहुत आगे
5

ये फॉर्मूले अपने समय से बहुत आगे थे. आज के दौर में सुपरकंप्यूटर पाई की वैल्यू निकालते हैं. वे रामानुजन के इन्हीं आइडियाज पर चलते हैं. आज वैज्ञानिकों ने चुडनोव्स्की एल्गोरिदम का यूज करके पाई के 200 ट्रिलियन डिजिट्स तक कैलकुलेट कर लिए हैं.

6.अनिंदा सिन्हा का कहना है कि

अनिंदा सिन्हा का कहना है कि
6

IISc के सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स (CHEP) के प्रोफेसर अनिंदा सिन्हा कहते हैं, कि 'ये एल्गोरिदम असल में रामानुजन के काम पर ही आधारित हैं.’

