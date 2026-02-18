भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

3 . इस गांव के नागरिकों को क्यों कहा जाता है दोहरी नागरिकता वाला?

यहां राजनीतिक सीमा और प्राचीन जनजातीय इलाकों का मेल ऐसा है कि भूगोल और संस्कृति आपस में घुलमिल जाते हैं. गांव के लोग खेती, व्यापार, रिश्तेदारी और सामाजिक जीवन ऐसे जीते हैं मानो सीमा केवल नक्शे पर खींची रेखा हो. अक्सर कहा जाता है कि यहां के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन वास्तव में भारतीय या म्यांमार के कानून के तहत उन्हें औपचारिक कानूनी दोहरी नागरिकता हासिल नहीं होती. दोहरी नागरिकता की बात उनके सामाजिक जीवन के अनुभव को दर्शाने के लिए कही जाती है, न कि कानूनी स्थिति के रूप में.