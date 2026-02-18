भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 18, 2026, 05:43 PM IST
1.क्या सच में किसी गांव के लोगों के पास है दोहरी नागरिकता?
भारत के सभी राज्य ही नहीं बल्कि उनके गांव भी बेहद अनोखे हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और जहां के लोग रोजमर्रा के जीवन में दोनों देशों से जुड़े रहते हैं. आगे हम आपको इस खास गांव के बारे में विस्तार से बताएंगे.
(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.नागालैंड का लोंगवा गांव है बेहद खास
लोंगवा गांव नागालैंड के मोन जिला की सुदूर पहाड़ियों में बसा है और यह भारत तथा म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है. दशकों पहले तय की गई सीमा रेखा गांव के बीच से होकर गुजरती है, जिससे कई घर, खेत और यहां तक कि गांव के पारंपरिक मुखिया, जिन्हें स्थानीय भाषा में आंग कहा जाता है, का निवास भी दो देशों की सीमा को छूता है. इसी वजह से यह गांव भूगोल और राजनीति दोनों दृष्टि से बेहद खास माना जाता है.
3.इस गांव के नागरिकों को क्यों कहा जाता है दोहरी नागरिकता वाला?
यहां राजनीतिक सीमा और प्राचीन जनजातीय इलाकों का मेल ऐसा है कि भूगोल और संस्कृति आपस में घुलमिल जाते हैं. गांव के लोग खेती, व्यापार, रिश्तेदारी और सामाजिक जीवन ऐसे जीते हैं मानो सीमा केवल नक्शे पर खींची रेखा हो. अक्सर कहा जाता है कि यहां के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन वास्तव में भारतीय या म्यांमार के कानून के तहत उन्हें औपचारिक कानूनी दोहरी नागरिकता हासिल नहीं होती. दोहरी नागरिकता की बात उनके सामाजिक जीवन के अनुभव को दर्शाने के लिए कही जाती है, न कि कानूनी स्थिति के रूप में.
4.इस गांव का कुछ हिस्सा भारत तो कुछ है म्यांमार में
लोंगवा को अद्वितीय बनाने वाली सबसे बड़ी बात इसकी भौगोलिक स्थिति है. गांव का कुछ हिस्सा भारत में और कुछ म्यांमार में पड़ता है. सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गांव के आंग का घर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका एक हिस्सा भारतीय क्षेत्र में और दूसरा हिस्सा म्यांमार की ओर आता है. यही कारण है कि यह गांव पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है.
5.भारत के संविधान में क्या है नियम?
भारत का संविधान कानूनी तौर पर दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता इसलिए लोंगवा के लोग भी आधिकारिक रूप से केवल एक ही देश के नागरिक होते हैं. हालांकि लंबे समय तक भारत-म्यांमार सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों को सीमित दूरी तक बिना वीजा यात्रा की अनुमति देने वाली Free Movement Regime व्यवस्था लागू रही, जिससे वे परिवार से मिलने, बाजार जाने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आसानी से सीमा पार कर सकते थे.
6.इस गांव की जनजाति भी है बेहद खास
लोंगवा में रहने वाले लोग कोन्याक नागा जनजाति से संबंध रखते हैं, जो प्रमुख नागा जनजातियों में से एक है. इतिहास में यह जनजाति अपनी पारंपरिक योद्धा संस्कृति और सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती थी, लेकिन यह प्रथा बीसवीं सदी के मध्य तक समाप्त हो गई. आज कोन्याक समुदाय आधुनिक शिक्षा, खेती और व्यापार से जुड़ा है, फिर भी अपनी पारंपरिक पोशाक, त्योहार और सामाजिक ढांचे को काफी हद तक बनाए हुए है. इनके पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते सीमा के दोनों ओर लंबे समय से मौजूद हैं.
7.सुरक्षा कारणों से बदले इस गांव के हालात
हाल के वर्षों में सुरक्षा कारणों से इस व्यवस्था की समीक्षा की गई और गृह मंत्रालय ने इसे चरणबद्ध तरीके से सख्त करने और समाप्त करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा बढ़ाना और अनियमित आवाजाही को रोकना है. इसके बाद सीमा पार आवागमन पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित और निगरानी में आ गया है, हालांकि स्थानीय जीवन पर इसका प्रभाव क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग दिखाई देता है.
8.नक्शे पर खींची गई सीमाओं को चुनौती देता है यह गांव
इस तरह लोंगवा गांव में भले ही कानूनी रूप से दोहरी नागरिकता मौजूद न हो, लेकिन यहां का जीवन परंपरा, जनजातीय इतिहास, भूगोल और सीमा पार रिश्तों का ऐसा अनूठा मिश्रण दिखाता है जो नक्शे पर खींची गई सीमाओं की सामान्य समझ को चुनौती देता है. यही वजह है कि लोंगवा को भारत के सबसे अनोखे सीमावर्ती गांवों में गिना जाता है.
