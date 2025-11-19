मुंबई है देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहां है?

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 19, 2025, 05:01 PM IST
1.भारत की सांस्कृतिक राजधानी
हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है. यहां '10 कोस पर पानी बदले और 20 कोस पर वानी' वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है. लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है?
2.अपनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है कोलकाता
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है. यह 150 से भी ज्यादा वर्षों से कला, साहित्य, संगीत, रंगमंच, फिल्मों, उत्सवों और बौद्धिक जीवन का केंद्र रहा है. यह शहर अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला, रचनात्मक ऊर्जा और मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है.
3.देश के सबसे सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्थानों में से एक है कोलकाता
कोलकाता ने कई महान कवियों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को जन्म दिया जिन्होंने भारतीय संस्कृति को आकार दिया है. किताबों, वाद-विवाद, शास्त्रीय संगीत और कलात्मक परंपराओं के प्रति इस शहर का प्रेम इसे देश के सबसे सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्थानों में से एक बनाता है.
4.कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहा जाता है?
कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि यह हमेशा से रचनात्मकता और ज्ञान का केंद्र रहा है. बंगाली पुनर्जागरण के दिनों से लेकर आधुनिक काल तक इस शहर ने साहित्य, विज्ञान, दर्शन और कला में नए विचारों को प्रोत्साहित किया है.
5.कई सांस्कृतिक संस्थानों का घर है कोलकाता
कोलकाता कई सांस्कृतिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों का भी घर है. रंगमंच, कविता, नृत्य और सिनेमा से इसका गहरा जुड़ाव इसे भारत का एक अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बनाता है. कोलकाता की परंपराएं, भोजन और त्योहार आधुनिक और पुराने जमाने के आकर्षण का मिश्रण दर्शाते हैं.
6.भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का चमकता हुआ प्रतीक है कोलकाता
चाहे किताबें हों, फिल्में हों, खाना हो या त्योहार कोलकाता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक चमकता हुआ प्रतीक बना हुआ है. साहित्य, कला, त्योहारों, रंगमंच और संगीत के प्रति इस शहर का गहरा लगाव इसे संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय बनाता है. बंगाली पुनर्जागरण से लेकर आधुनिक कलात्मक उपलब्धियों तक कोलकाता पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से