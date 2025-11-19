मुंबई है देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहां है?

6 . भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का चमकता हुआ प्रतीक है कोलकाता

चाहे किताबें हों, फिल्में हों, खाना हो या त्योहार कोलकाता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक चमकता हुआ प्रतीक बना हुआ है. साहित्य, कला, त्योहारों, रंगमंच और संगीत के प्रति इस शहर का गहरा लगाव इसे संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय बनाता है. बंगाली पुनर्जागरण से लेकर आधुनिक कलात्मक उपलब्धियों तक कोलकाता पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है.

