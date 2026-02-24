FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

आज हम आपको बादशाह अकबर के मुगल दरबार के नवरत्नों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने उनके शासनकाल को और महान बना दिया, जानें बीरबल से लेकर मुल्ला दो पियाजा तक की कहानी...

Jaya Pandey | Feb 24, 2026, 03:58 PM IST

1.बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न

बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न
1

भारतीय इतिहास में सत्ता शायद ही कभी अकेली रही हो. यह अक्सर विद्वानों, कलाकारों, सेनापतियों, कवियों और सलाहकारों के सहयोग से चलती थी. इसी संदर्भ में नवरत्न की परंपरा का उल्लेख मिलता है. नौ श्रेष्ठ प्रतिभाओं को राजा के दरबार में विशेष स्थान देने की धारणा प्राचीन कथाओं में विक्रमादित्य जैसे शासकों से भी जोड़ी जाती है, लेकिन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए.
(Photo: AI Generated) 

2.अनपढ़ होने के बाद ज्ञान और चर्चा में उत्सुक थे अकबर

अनपढ़ होने के बाद ज्ञान और चर्चा में उत्सुक थे अकबर
2

अबू-ल-फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर ने 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और 1605 तक शासन किया. उनके शासन में मुगल साम्राज्य ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्कन के बड़े हिस्सों तक विस्तार पाया. अकबर खुद पारंपरिक अर्थ में अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान और चर्चा के प्रति बेहद उत्सुक थे. उन्होंने अपने दरबार में विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी के इबादतखाना में अलग-अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक वाद-विवाद कराए. इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1582 के आसपास दीन-ए-इलाही नाम की एक नैतिक-आधारित आध्यात्मिक विचारधारा शुरू की, जिसे कोई व्यापक धर्म नहीं बल्कि सीमित दरबारी आचार-संहिता माना जाता है.
(Photo: AI Generated) 

3.अबुल-फज़ल इब्न मुबारक

अबुल-फज़ल इब्न मुबारक
3

अबुल-फज़ल इब्न मुबारक अकबर के सबसे भरोसेमंद विद्वान और इतिहासकारों में थे. उन्होंने अकबरनामा लिखा जो केवल जीवनी नहीं बल्कि उस दौर की राजनीति, शासन और विचारधारा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसका तीसरा भाग आइन-ए-अकबरी, प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, जनसंख्या, कृषि और संस्कृति का बेहद विस्तृत विवरण देता है और आज भी इतिहासकारों के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है. उनके भाई फ़ैज़ी दरबार के प्रमुख फ़ारसी कवि और विद्वान थे जिन्होंने राजकुमारों को शिक्षा दी और संस्कृत ग्रंथों के फ़ारसी अनुवाद में भी योगदान दिया.
(Photo: AI Generated) 

4.राजा टोडरमल

राजा टोडरमल
4

राजा टोडरमल अकबर के वित्त प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में थे. उन्होंने भूमि माप, फसल वर्गीकरण और औसत उपज के आधार पर व्यवस्थित राजस्व प्रणाली लागू की जिसे ज़ब्त प्रणाली कहा जाता है. इस व्यवस्था ने कर वसूली को अधिक नियमित और संगठित बनाया और बाद में कई रूपों में ब्रिटिश काल तक प्रभावी रही.
(Photo: AI Generated) 

5.अब्दुल रहीम खान-ए-खाना

अब्दुल रहीम खान-ए-खाना
5

अब्दुल रहीम खान-ए-खाना बैरम खान के पुत्र थे. वे एक महान सेनापति, प्रशासक और हिंदी-फारसी के प्रसिद्ध कवि थे. उनके रहीम के दोहे आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं. वे संस्कृत, फारसी और खगोल-ज्योतिष में भी पारंगत थे और बाबरनामा का फारसी अनुवाद करवाने से जुड़े रहे. उनकी दानशीलता और विनम्रता से जुड़ी कई लोकप्रिय कहानियां लोकपरंपरा में प्रसिद्ध हैं.
(Photo: AI Generated)

6.राजा बीरबल

राजा बीरबल
6

राजा बीरबल जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, अकबर के करीबी मित्र, कवि और दरबारी सलाहकार थे. वे केवल हास्य-कथाओं के पात्र नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने वाले दरबारी भी थे. 1586 में उत्तर-पश्चिम सीमा क्षेत्र में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हुई जिससे अकबर को गहरा दुख हुआ. बीरबल का नाम लोककथाओं में उनकी बुद्धिमानी के कारण अमर हो गया.
(Photo: AI Generated) 
 

7.मुल्ला दो-पियाज़ा

मुल्ला दो-पियाज़ा
7

मुल्ला दो-पियाज़ा का उल्लेख लोकप्रिय कहानियों में अक्सर बीरबल के प्रतिद्वंद्वी के रूप में मिलता है, लेकिन अधिकांश आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि उनके वास्तविक ऐतिहासिक अस्तित्व का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता और संभव है कि वे बाद की लोककथा या साहित्यिक कल्पना का पात्र हों.
(Photo: AI Generated) 

8.फकीर अज़ियाओ-दीन

फकीर अज़ियाओ-दीन
8

फकीर अज़ियाओ-दीन अकबर के आध्यात्मिक सलाहकारों में गिने जाते थे और धार्मिक मामलों में सम्राट को परामर्श देते थे. उनका प्रभाव यह दिखाता है कि अकबर केवल सैन्य या प्रशासनिक सलाह नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी महत्व देते थे.
(Photo: AI Generated) 

9.तानसेन

तानसेन
9

तानसेन जिनका नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है, पहले रीवा दरबार से जुड़े थे और बाद में अकबर के दरबार में आए. उन्हें ध्रुपद शैली को ऊंचाई देने और कई रागों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है. राग दीपक या मेघ मल्हार से जुड़ी चमत्कारिक कथाएं ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं लेकिन संगीत पर उनका प्रभाव निर्विवाद है.
(Photo: AI Generated) 

10.राजा मान सिंह प्रथम

राजा मान सिंह प्रथम
10

राजा मान सिंह प्रथम आमेर के राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेनापति थे. उन्होंने बंगाल, अफगान क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिम अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अकबर उन्हें अत्यंत विश्वसनीय मानते थे और उन्हें उच्च मनसब तथा सम्मान दिया गया. वे मुगल-राजपूत राजनीतिक गठबंधन के सबसे मजबूत प्रतीकों में गिने जाते हैं.
(Photo: AI Generated)

11.अकबर के दरबार में नवरत्नों का महत्व

अकबर के दरबार में नवरत्नों का महत्व
11

अकबर के इन प्रमुख दरबारियों का महत्व केवल उनके पदों में नहीं बल्कि उस शासन-दृष्टि में था जिसमें धर्म, भाषा और जन्म से अधिक योग्यता और उपयोगिता को महत्व दिया गया. इसी कारण अकबर का दरबार भारतीय इतिहास में एक ऐसे काल के रूप में देखा जाता है जहां कला, प्रशासन, सैन्य शक्ति, साहित्य और धार्मिक संवाद एक साथ विकसित हुए और यही वजह है कि उनके नवरत्न आज भी इतिहास और जनस्मृति में चमकते दिखाई देते हैं.
(Photo: AI Generated)

