मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

2 . अनपढ़ होने के बाद ज्ञान और चर्चा में उत्सुक थे अकबर

अबू-ल-फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर ने 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और 1605 तक शासन किया. उनके शासन में मुगल साम्राज्य ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्कन के बड़े हिस्सों तक विस्तार पाया. अकबर खुद पारंपरिक अर्थ में अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान और चर्चा के प्रति बेहद उत्सुक थे. उन्होंने अपने दरबार में विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी के इबादतखाना में अलग-अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक वाद-विवाद कराए. इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1582 के आसपास दीन-ए-इलाही नाम की एक नैतिक-आधारित आध्यात्मिक विचारधारा शुरू की, जिसे कोई व्यापक धर्म नहीं बल्कि सीमित दरबारी आचार-संहिता माना जाता है.

(Photo: AI Generated)