समुद्र की गहराई में भी मौजूद हैं पर्वत, जानें पृथ्वी पर सबसे लंबा जलमग्न Mountain Range

जया पाण्डेय | Dec 13, 2025, 11:38 AM IST
1.अद्भुत चमत्कारों से भरी पड़ी है धरती
पृथ्वी अद्भुत चमत्कारों से भरी पड़ी है और इनमें से कई राज महासागरों की गहराई में छिपे हुए हैं. पानी के नीचे विशाल पर्वत, लंबी पर्वत श्रृंखलाएं और रहस्यमय भूदृश्य हैं जिन्हें अधिकांश लोग कभी देख नहीं पाते. ये जलमग्न संरचनाएं विशाल दूरियों तक फैली हुई हैं और हमारे ग्रह को आकार देने में योगदान देती हैं.
2.पृथ्वी पर सबसे लंबी जलमग्न पर्वत श्रृंखला
दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला को मध्य महासागरीय कटक या मिड ओसेन रिज (MOR) कहा जाता है और यह पूरी तरह से पानी के नीचे है. यह 65,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ी निरंतर पर्वत प्रणाली बनाती है. यह विशाल श्रृंखला प्रमुख महासागरों से होकर पृथ्वी के चारों ओर एक लंबी रेखा की तरह फैली हुई है.
3.मध्य महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है?
मध्य महासागरीय कटक का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के एक-दूसरे से दूर हटने से होता है. जैसे-जैसे ये प्लेटें धीरे-धीरे अलग होती हैं, नीचे से गर्म पिघली हुई चट्टान (मैग्मा) ऊपर उठती है और ठंडी होकर नए महासागरीय तल का निर्माण करती है. इस प्राकृतिक प्रक्रिया को समुद्र तल का फैलाव कहा जाता है और यह महासागर के तल में लगातार नई परत जोड़ती रहती है.
4.पानी के नीचे एक विशाल ज्वालामुखी संरचना
एमओआर पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखीय संरचना है. इसके मार्ग में कई जलमग्न ज्वालामुखी और समुद्र तल में लंबी दरारें हैं. पृथ्वी की अधिकांश ज्वालामुखीय गतिविधियां वास्तव में यहीं समुद्र की सतह से बहुत नीचे घटित होती हैं.
5.अद्वितीय गहरे समुद्र के जीवन का घर
एमओआर की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके हाइड्रोथर्मल वेंट हैं जिनसे बेहद गर्म और खनिज-समृद्ध जल निकलता है. ये वेंट विशाल ट्यूब वर्म और विशेष झींगा जैसे दुर्लभ समुद्री जीवों को सहारा देते हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रह सकते हैं. प्रकाश संश्लेषण के बजाय ये जीव रसायन संश्लेषण पर निर्भर करते हैं, जो इन वेंट से निकलने वाले रसायनों द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है.
6.पानी के नीचे का सबसे बड़ा पर्वत
पानी के नीचे का सबसे बड़ा पर्वत हवाई में स्थित मौना केआ है. हालांकि इसका केवल एक हिस्सा ही समुद्र के ऊपर उठता है लेकिन समुद्र तल से इसकी कुल ऊंचाई 10,000 मीटर से अधिक है, जो आधार से शिखर तक मापने पर इसे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा बनाती है.
7.सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
जबकि मध्य महासागरीय कटक सबसे लंबी जलमग्न और समग्र पर्वत श्रृंखला है, वहीं दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला भूमि पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है.
