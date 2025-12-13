समुद्र की गहराई में भी मौजूद हैं पर्वत, जानें पृथ्वी पर सबसे लंबा जलमग्न Mountain Range

5 . अद्वितीय गहरे समुद्र के जीवन का घर

एमओआर की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके हाइड्रोथर्मल वेंट हैं जिनसे बेहद गर्म और खनिज-समृद्ध जल निकलता है. ये वेंट विशाल ट्यूब वर्म और विशेष झींगा जैसे दुर्लभ समुद्री जीवों को सहारा देते हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रह सकते हैं. प्रकाश संश्लेषण के बजाय ये जीव रसायन संश्लेषण पर निर्भर करते हैं, जो इन वेंट से निकलने वाले रसायनों द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है.