चांद नहीं धरती पर है Mountain of Moon, जानें दुनिया के किस देश में है यह रहस्यमयी पहाड़

1 . किस पहाड़ को कहते हैं माउंटेन ऑफ मून?

1

क्या आप जानते हैं कि धरती की लगभग 25% भूमि पर पहाड़ फैले हुए हैं? ये विशाल संरचनाएं मात्र चट्टानों के ढेर नहीं हैं बल्कि ये पानी का स्रोत हैं. ये पहाड़ मौसम को प्रभावित करते हैं और अनोखे जीवों को आवास देते हैं. ऐसे में पहाड़ों को अनोखे-अनोखे नामों से जाना जाता है. जहां माउंट एवरेस्ट को दुनिया की छत कहा जाता है वहीं एक पहाड़ ऐसा भी है जिसे माउंटेन ऑफ द मून कहते हैं.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)