चांद नहीं धरती पर है Mountain of Moon, जानें दुनिया के किस देश में है यह रहस्यमयी पहाड़

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 01, 2026, 01:51 PM IST
1.किस पहाड़ को कहते हैं माउंटेन ऑफ मून?
क्या आप जानते हैं कि धरती की लगभग 25% भूमि पर पहाड़ फैले हुए हैं? ये विशाल संरचनाएं मात्र चट्टानों के ढेर नहीं हैं बल्कि ये पानी का स्रोत हैं. ये पहाड़ मौसम को प्रभावित करते हैं और अनोखे जीवों को आवास देते हैं. ऐसे में पहाड़ों को अनोखे-अनोखे नामों से जाना जाता है. जहां माउंट एवरेस्ट को दुनिया की छत कहा जाता है वहीं एक पहाड़ ऐसा भी है जिसे माउंटेन ऑफ द मून कहते हैं.
(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.धरती पर कहां है चंद्रमा का पहाड़?
युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित रुवेंज़ोरी पर्वतमाला को माउंटेन ऑफ मून या चंद्रमा का पर्वत कहा जाता है. इस पहाड़ का यह नाम नील नदी को पानी देने वाली बर्फ से ढकी चोटियों की प्राचीन कथाओं से आया है. इसके अलावा इसे सफेद पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी चोटियां स्थायी रूप से ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी रहती हैं.
3.इसपर हैं नुकीली चोटियां और गहरी घाटियां
माउंटेन ऑफ मून की खासियत इसकी संरचना है. अफ्रीका की कई चोटियों के विपरीत यह एक ब्लॉक पर्वत है जो भूपर्पटी के ऊपर की ओर खिसकने से बना है, न कि ज्वालामुखी से इसकी संरचना हुई है. ये पर्वत लगभग 30 लाख साल पुराने हैं और इनमें नुकीली चोटियां और गहरी घाटियां हैं.
4.यहां मिलते हैं कई दुर्लभ पेड़-पौधे
रुवेंज़ोरी में विशेष और दुर्लभ वनस्पति पाई जाती हैं जैसे कि लोबेलिया (giant lobelias) और ग्राउंडसेल (giant groundsels). ये पौधे विशिष्ट उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही उगते हैं और बेहद अनोखे दिखते हैं. यहां के जीव-जंतु भी खास और आदर्श रूप से पहाड़ के वातावरण के अनुकूल हैं.
5.रुवेंजोरी पर्वत को चंद्रमा का पर्वत क्यों कहा जाता है?
Mountain of Moon नाम प्राचीन युग (लगभग 2,000 साल पहले) के भूगोलवेत्ता प्टोलेमी से जुड़ा है. प्टोलेमी ने माना कि नील नदी के स्रोत के पास से यह पर्वत दिखाई देता है और इसकी बर्फीली चोटियां चांद जैसा चमकती थीं, इसलिए इसे यह नाम मिला. स्थानीय नाम इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हैं लेकिन Mountain of the Moon नाम बाहरी खोजकर्ताओं ने देर से दिया था जो बाद में लोकप्रिय हो गया.
6.अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा स्थान
यह अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा स्थान है, जिसमें मार्गेरिटा पीक की ऊंचाई 5,109 मीटर है. इसके अलावा यह धरती पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष 2,500 मिमी से अधिक बारिश होती है. 1906 के बाद से इस पर्वत के ग्लेशियर 75% से अधिक सिकुड़ गए हैं. इसका मुख्य कारण बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन माना जाता है. ग्लेशियरों के सिकुड़ने से क्षेत्रीय पानी की उपलब्धता और पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है.
