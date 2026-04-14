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दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही

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दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही

आज हम आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं, बल्कि आस्था, रोमांच और खतरे का एक अनोखा संगम भी है, जो इसे दुनिया के सबसे खास पर्वतों में शामिल करता है...

Jaya Pandey | Apr 14, 2026, 10:46 AM IST

1.भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?

भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
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माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह तो सभी जानते हैं. लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह सवाल अक्सर लोगों को उलझा देता है. आज हम आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि इसपर चढ़ाई करना क्यों बेहद खतरनाक माना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.कितनी है कंचनजंगा की ऊंचाई?

कितनी है कंचनजंगा की ऊंचाई?
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भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है. इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर (28,169 फीट) है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है. यह हिमालय में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है. कंचनजंगा नाम का मतलब बर्फ के पांच खजाने होता है, जो सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथों का प्रतीक हैं. यह सिर्फ एक चोटी नहीं बल्कि पांच प्रमुख चोटियों का समूह है. इस पूरे क्षेत्र में 7000 मीटर से ऊंची कई और चोटियां भी मौजूद हैं, जिससे यह इलाका बेहद दुर्गम और भौगोलिक रूप से जटिल बन जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.सिक्किम के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है कंचनजंगा

सिक्किम के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है कंचनजंगा
3

सिक्किम के लोगों के लिए कंचनजंगा सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है. इसे भगवान का निवास माना जाता है और स्थानीय त्योहारों, परंपराओं और नृत्यों में इसकी विशेष पूजा की जाती है. इसी वजह से इस पर्वत के प्रति गहरा सम्मान दिखाया जाता है और इसे पवित्र माना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.K2 क्यों नहीं है भारत की सबसे ऊंची चोटी?

K2 क्यों नहीं है भारत की सबसे ऊंची चोटी?
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के2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है. भारत इस हिस्से को अपना मानता है, लेकिन वर्तमान में यह इलाका गिलगित-बाल्टिस्तान में आता है, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है. इसी वजह से के2 को भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाता और कंचनजंगा को यह स्थान दिया गया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.कंचनजंगा पर क्यों पांव नहीं रखते पर्वतारोही?

कंचनजंगा पर क्यों पांव नहीं रखते पर्वतारोही?
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कंचनजंगा पर चढ़ाई को लेकर भी एक खास स्थिति है. सिक्किम सरकार ने 2000 से भारतीय क्षेत्र की ओर से इस पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि यह स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है. हालांकि नेपाल की ओर से पर्वतारोहण की अनुमति है और ज्यादातर अभियान वहीं से किए जाते हैं. 1955 में जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने पहली बार शिखर के बेहद करीब पहुंचकर सफलता हासिल की थी. लेकिन उन्होंने स्थानीय परंपरा का सम्मान करते हुए असली शिखर से कुछ फीट पहले ही रुकने का फैसला किया. इसके बाद भी पर्वतारोही इसी परंपरा का पालन करते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.माउंट एवरेस्ट से भी कठिन है चढ़ाई

माउंट एवरेस्ट से भी कठिन है चढ़ाई
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कंचनजंगा को दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतों में गिना जाता है. इसकी चढ़ाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा कठिन मानी जाती है. यहां मौसम बेहद खराब रहता है, भारी बर्फबारी होती है और हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है. पहाड़ की ढलान बहुत खड़ी है और रास्ते तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हैं. इसी वजह से इसकी मृत्यु दर भी काफी अधिक रही है और 8000 मीटर से ऊंची चोटियों में यह सबसे कम चढ़ी जाने वाली चोटियों में शामिल है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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