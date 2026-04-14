दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही

5 . कंचनजंगा पर क्यों पांव नहीं रखते पर्वतारोही?

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कंचनजंगा पर चढ़ाई को लेकर भी एक खास स्थिति है. सिक्किम सरकार ने 2000 से भारतीय क्षेत्र की ओर से इस पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि यह स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है. हालांकि नेपाल की ओर से पर्वतारोहण की अनुमति है और ज्यादातर अभियान वहीं से किए जाते हैं. 1955 में जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने पहली बार शिखर के बेहद करीब पहुंचकर सफलता हासिल की थी. लेकिन उन्होंने स्थानीय परंपरा का सम्मान करते हुए असली शिखर से कुछ फीट पहले ही रुकने का फैसला किया. इसके बाद भी पर्वतारोही इसी परंपरा का पालन करते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)