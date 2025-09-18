मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

5 . सहकर्मी की बातों से लगी ऐसी चोट कि एसएससी पास कर बन गए इंस्पेक्टर

उन्होंने सीखा कि अगर आपका शिक्षण अच्छी विषयवस्तु और प्रेम से भरा हो तो सबसे शरारती छात्र भी आपका सम्मान करेगा. एक सहकर्मी की बातों ने उनकी राह बदल दी. 'आप छात्रों को इंस्पेक्टर बनना सिखाते हैं, लेकिन आप खुद इंस्पेक्टर नहीं हैं' ये शब्द सच होने के बावजूद उन्हें चोट पहुंचाते थे. खुद को साबित करने के लिए उन्होंने एसएससी की परीक्षा दी और उसे पास करके मुंबई में एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए लेकिन उनका मन पढ़ाने में रमा था और जल्द ही वे फिर से पढ़ाने लगे.