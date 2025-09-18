मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 18, 2025, 11:27 AM IST
1.मां के सपने ने दिखाया रास्ता
आज राकेश यादव लाखों स्टूडेंट्स के फेवरेट मैथ्स टीचर हैं. लेकिन उनके जीवन की कहानी किसी कक्षा से नहीं बल्कि उनकी मां से शुरू होती है. राकेश यादव ने एक इंटरव्यू में बताया, 'मेरी मां गणित में बहुत अच्छी थीं इसलिए उनकी भी मैथ्स में दिलचस्पी बढ़ी.' उनकी मां गृहिणी थीं और वह औपचारिक शिक्षा पाने के लिए भाग्यशाली नहीं थीं लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थीं.
2.दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे पिता
उनकी मां ने अपने बेटे के जरिए अपने सपने पूरे करने शुरू किए. वह कड़ी मेहनत करती थीं और उन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आता था. उनके पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे. मां बच्चों की परवरिश के साथ-साथ गांव में अपनी छोटी सी खेती भी संभालती थीं. राकेश ने बताया कि हमने अपने माता-पिता के संघर्षों को बहुत करीब से देखा है. उन्हीं से हमने कड़ी मेहनत और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने के मूल्य सीखे.
3.दिल्ली के स्कूल में मिली मैथ्स टीचर की सरकारी नौकरी
माता-पिता का संघर्ष देखकर राकेश को समझ आ चुका था कि उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया. अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें दिल्ली के एक स्कूल में गणित के शिक्षक की सरकारी नौकरी मिल गई.
4.मुखर्जीनगर में स्टूडेंट्स को करवाने लगे मैथ्स की तैयारी
वे खुश तो थे ही लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के केंद्र मुखर्जी नगर की एक यात्रा ने उनकी आंखें खोल दीं. उन्होंने 500-600 छात्रों के बैच देखे और उन शिक्षकों के प्रति अचंभित थे जो उन्हें निर्देश देते थे. जब उन्हें वहां पढ़ाने का मौका मिला तो उनकी पहली कक्षा युद्ध जैसी लग रही थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली बच्चों को पढ़ाने में उन्हें जो आनंद मिलता था, वही आनंद उन्हें यहां भी मिलने लगा है.
5.सहकर्मी की बातों से लगी ऐसी चोट कि एसएससी पास कर बन गए इंस्पेक्टर
उन्होंने सीखा कि अगर आपका शिक्षण अच्छी विषयवस्तु और प्रेम से भरा हो तो सबसे शरारती छात्र भी आपका सम्मान करेगा. एक सहकर्मी की बातों ने उनकी राह बदल दी. 'आप छात्रों को इंस्पेक्टर बनना सिखाते हैं, लेकिन आप खुद इंस्पेक्टर नहीं हैं' ये शब्द सच होने के बावजूद उन्हें चोट पहुंचाते थे. खुद को साबित करने के लिए उन्होंने एसएससी की परीक्षा दी और उसे पास करके मुंबई में एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए लेकिन उनका मन पढ़ाने में रमा था और जल्द ही वे फिर से पढ़ाने लगे.
6.प्लास्टर से सने छात्र को देख बदला नजरिया
लेकिन उनके जीवन का असली मोड़ शोहरत या पैसे कमाना नहीं बल्कि एक छात्र था. एक सुबह राकेश यादव ने एक छात्र को सफ़ेद प्लास्टर से सनी साइकिल के साथ देखा तो उससे इसकी वजह पूछा. उसने बताया कि उसके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है. वह अपने छोटे भाई की देखभाल करता है और अपना गुजारा चलाने के लिए एक प्लास्टर ठेकेदार के साथ काम करता है. वह दिन में समय निकालकर क्लास लेता है और रात में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करता है.
7.गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए शुरू की मुहीम
यह कहानी सुनकर राकेश यादव का नज़रिया बदल गया. 'मुझे ज़िंदगी में अपनी स्थिति पर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया.' तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मिशन उन अनगिनत छात्रों तक पहुंचना है जो इस लड़के की तरह दिल्ली आकर पढ़ाई का महंगा खर्च नहीं उठा सकते.
8.एजुकेशन के लिए बनाया ऑनलाइन प्लैटफॉर्म
अपने माता-पिता के संघर्ष और अपनी मां की अपूर्ण क्षमताओं को देखकर पैदा हुए इस दृष्टिकोण ने करियरविल की स्थापना की. पवन नाम के एक छात्र के साथ मिलकर उन्होंने कम फीस में गंभीर शिक्षा प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाया. उन्होंने कहा, 'आज एक गरीब बच्चा यह नहीं कह सकता कि वह पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर सकता.'
9.प्लास्टर वाला लड़का बना आयकर निरीक्षक
इस मिशन की सफलता की पुष्टि एक फ़ोन कॉल से हुई. यह उसी प्लास्टर करने वाले छात्र का फ़ोन था. उसने याद करते हुए कहा, 'सर, मेरा चयन हो गया.' अब वह भारत सरकार में आयकर निरीक्षक है. राकेश यादव के लिए यह सिर्फ़ एक सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि उनके काम का पूरा मकसद था.
