मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

2 . गरीबी से उभरकर हासिल किया खास मुकाम

2

साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राजेंद्र भारुड़ ने जीवन में आई हर बाधा का डटकर सामना किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे. एक इंटरव्यू में भारुड़ ने कहा था कि गरीबी एक ऐसी चीज है जिसे हम जन्म से जानते हैं. यह गांव के हर व्यक्ति में इतनी गहराई से समाई हुई है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वह गरीब है या अनपढ़. गांव में हर इंसान अपने पास जो है, उससे संतुष्ट है.