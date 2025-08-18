मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता
White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई
Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 18, 2025, 01:56 PM IST
1.कौन हैं डॉ. राजेंद्र भारुड़?
पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की एक काफी फेमस कहावत है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नाम की बीमारी को मारने की सबसे अच्छी दवा है. आईएएस अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड़ की सफलता की कहानी भी इस वाक्य को प्रमाणित करती है.
2.गरीबी से उभरकर हासिल किया खास मुकाम
साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राजेंद्र भारुड़ ने जीवन में आई हर बाधा का डटकर सामना किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे. एक इंटरव्यू में भारुड़ ने कहा था कि गरीबी एक ऐसी चीज है जिसे हम जन्म से जानते हैं. यह गांव के हर व्यक्ति में इतनी गहराई से समाई हुई है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वह गरीब है या अनपढ़. गांव में हर इंसान अपने पास जो है, उससे संतुष्ट है.
3.परिवार पालने के लिए देसी शराब बेचती थीं मां
महाराष्ट्र के साकरी तालुका के सामोडे गांव के रहने वाले डॉ. राजेंद्र भारुड़ एक गरीब परिवार से थे. उनके पिता का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था. आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार के पास उनके पिता की एक भी तस्वीर नहीं थी. भारुड़ की मां परिवार का पालन-पोषण करने के लिए देसी शराब बेचती थीं.
4.बचपन में ऐसे लग गई थी शराब की लत
एक बार राजेंद्र भारुड़ ने मीडिया को बताया था, 'मैं तीन साल की उम्र में भूख के कारण रोता था. शराब पीने वाले मुझसे परेशान थे. उनमें से कुछ मुझे चुप कराने के लिए मेरे मुंह में शराब की बूंदें डालते थे. दूध की जगह मेरी दादी मुझे शराब पिलाती थीं ताकि भूख कुछ हद तक मिट जाए और मैं चुप हो जाऊं और इन सबके कारण मुझे शराब की लत लग गई.'
5.घर से बाहर चबूतरे पर बैठकर करते थे पढ़ाई
उन्होंने बताया कि सर्दी-खांसी होने पर भी उन्हें दवा के तौर पर शराब पिलाई जाती थी. जब भारुड़ बड़े हुए तो वे अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई करते थे. शराब पीने वाले उन्हें नाश्ता खरीदने के लिए जो थोड़े-बहुत पैसे देते थे, उनसे वह किताबें खरीदकर पढ़ते थे.
6.इस कॉलेज से किया एमबीबीएस
वह पढ़ाई में होशियार थे. उन्हें 10वीं बोर्ड में 95 प्रतिशत और 12वीं बोर्ड में 90 प्रतिशत मार्क्स मिले थे. 2006 में उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी और इसे पास भी कर लिया. उन्होंने मुंबई के केईएम अस्पताल और सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिल की है.
7.पहले ही प्रयास में क्रैक कर ली यूपीएससी
इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने का मन बनाया और अपने एमबीबीएस के फाइनल साल में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा देकर इसे पास भी कर लिया. उनकी मां को अपने बेटे की सफलता का जरा भी अंदाजा नहीं था. जब उन्हें अधिकारियों और नेताओं से बधाई संदेश मिलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, हालांकि वह दुख नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे.
8.अभी कहां पोस्टेड हैं डॉ. राजेंद्र भारुड़?
फिलहाल डॉ. राजेंद्र भारुड़ महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में कमिश्नर के पद पर काम कर रहे हैं. आज वह देश के उन लाखों युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं जो गरीबी से ऊपर उठकर अपने जीवन में कुछ खास मुकाम हासिल चाहते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.