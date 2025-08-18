Twitter
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

आज हम आपको उन आईएएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कभी अपने पिता का मुंह नहीं देखा और उनकी मां ने देसी शराब बेचकर परिवार को पाला, जानें राजेंद्र भारुड़ के एमबीबीएस की पढ़ाई से लेकर आईएएस बनने तक का सफर...

जया पाण्डेय | Aug 18, 2025, 01:56 PM IST

1.कौन हैं डॉ. राजेंद्र भारुड़?

कौन हैं डॉ. राजेंद्र भारुड़?
1

पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की एक काफी फेमस कहावत है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नाम की बीमारी को मारने की सबसे अच्छी दवा है. आईएएस अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड़ की सफलता की कहानी भी इस वाक्य को प्रमाणित करती है. 

2.गरीबी से उभरकर हासिल किया खास मुकाम

गरीबी से उभरकर हासिल किया खास मुकाम
2

साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राजेंद्र भारुड़ ने जीवन में आई हर बाधा का डटकर सामना किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे. एक इंटरव्यू में  भारुड़ ने कहा था कि गरीबी एक ऐसी चीज है जिसे हम जन्म से जानते हैं. यह गांव के हर व्यक्ति में इतनी गहराई से समाई हुई है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वह गरीब है या अनपढ़. गांव में हर इंसान अपने पास जो है, उससे संतुष्ट है.

3.परिवार पालने के लिए देसी शराब बेचती थीं मां

परिवार पालने के लिए देसी शराब बेचती थीं मां
3

महाराष्ट्र के साकरी तालुका के सामोडे गांव के रहने वाले डॉ. राजेंद्र भारुड़ एक गरीब परिवार से थे. उनके पिता का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था. आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार के पास उनके पिता की एक भी तस्वीर नहीं थी. भारुड़ की मां परिवार का पालन-पोषण करने के लिए देसी शराब बेचती थीं.

4.बचपन में ऐसे लग गई थी शराब की लत

बचपन में ऐसे लग गई थी शराब की लत
4

एक बार राजेंद्र भारुड़ ने मीडिया को बताया था, 'मैं तीन साल की उम्र में भूख के कारण रोता था. शराब पीने वाले मुझसे परेशान थे. उनमें से कुछ मुझे चुप कराने के लिए मेरे मुंह में शराब की बूंदें डालते थे. दूध की जगह मेरी दादी मुझे शराब पिलाती थीं ताकि भूख कुछ हद तक मिट जाए और मैं चुप हो जाऊं और इन सबके कारण मुझे शराब की लत लग गई.'

5.घर से बाहर चबूतरे पर बैठकर करते थे पढ़ाई

घर से बाहर चबूतरे पर बैठकर करते थे पढ़ाई
5

उन्होंने बताया कि सर्दी-खांसी होने पर भी उन्हें दवा के तौर पर शराब पिलाई जाती थी. जब भारुड़ बड़े हुए तो वे अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई करते थे. शराब पीने वाले उन्हें नाश्ता खरीदने के लिए जो थोड़े-बहुत पैसे देते थे, उनसे वह किताबें खरीदकर पढ़ते थे.

6.इस कॉलेज से किया एमबीबीएस

इस कॉलेज से किया एमबीबीएस
6

वह पढ़ाई में होशियार थे. उन्हें 10वीं बोर्ड में 95 प्रतिशत और 12वीं बोर्ड में 90 प्रतिशत मार्क्स मिले थे. 2006 में उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी और इसे पास भी कर लिया. उन्होंने मुंबई के केईएम अस्पताल और सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिल की है.

7.पहले ही प्रयास में क्रैक कर ली यूपीएससी

पहले ही प्रयास में क्रैक कर ली यूपीएससी
7

इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने का मन बनाया और अपने एमबीबीएस के फाइनल साल में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा देकर इसे पास भी कर लिया. उनकी मां को अपने बेटे की सफलता का जरा भी अंदाजा नहीं था. जब उन्हें अधिकारियों और नेताओं से बधाई संदेश मिलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, हालांकि वह दुख नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे.

8.अभी कहां पोस्टेड हैं डॉ. राजेंद्र भारुड़?

अभी कहां पोस्टेड हैं डॉ. राजेंद्र भारुड़?
8

फिलहाल डॉ. राजेंद्र भारुड़ महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में कमिश्नर के पद पर काम कर रहे हैं. आज वह देश के उन लाखों युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं जो गरीबी से ऊपर उठकर अपने जीवन में कुछ खास मुकाम हासिल चाहते हैं.

