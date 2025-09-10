मां ने मंगलसूत्र बेचकर पढ़ाया, बेटे ने JEE क्रैक कर IIT Bombay से ली डिग्री, आज हैं एक सफल बिज़नेस आइकन

पुलिस के गिरफ्तार करने पर नशे में धुत लोगों ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों पर किया हमला
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 10, 2025, 04:54 PM IST
1.मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ जन्म
मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव से आने वाले दीपक बघेल ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर अपनी मां के संघर्ष को ज़ाया नहीं होने दिया. ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे के साथ बातचीत में इस उद्यमी ने मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव से आईआईटी तक के अपने सफ़र के बारे में खुलकर बात की. दीपक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जो केवल 300 रुपये मासिक वेतन पाते थे.
2.11 साल की उम्र में पिता का निधन
परिवार के सीमित साधनों के बावजूद 2004 तक तो उनका जीवन स्थिर था लेकिन सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया. इस सदमे ने परिवार की दुनिया ही पलट दी. उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. मात्र 2,000 रुपये प्रति माह पर गुज़ारा करने के लिए संघर्ष करते हुए उनके परिवार को बेदखली, सामाजिक अलगाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
3.मां के लिए परिवार संभालना था मुश्किल
उस कठिन समय के बारे में याद करते हुए दीपक बताते हैं, हम किराया नहीं दे पा रहे थे. हमारे रिश्तेदारों ने हमें भगा दिया.' फीस न चुकाने के कारण स्कूलों ने दीपक को दाखिला देने से मना कर दिया और रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली. मां का दो बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था.
4.मां ने साहस जुटाकर लिया बड़ा फैसला
गहरे व्यक्तिगत दुःख के बीच दीपक की मां ने खुद को तो संभाला ही, साथ ही अपने परिवार की बिखरती हुई हकीकत को संभालने का साहस जुटाया. हालांकि नेक नीयत लोगों ने सलाह दी कि दीपक को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता की शिक्षक की नौकरी कर लेनी चाहिए. लेकिन इसके लिए भी बिना किसी आय के चार साल इंतजार करना पड़ता.
5.पति के स्कूल में किया चपरासी का काम
लेकिन दीपक की मां ने एक अलग फैसला लिया. उन्होंने उसी स्कूल में काम करने का फैसला किया जहां उनके पति कभी पढ़ाते थे और स्कूल में चपरासी का पद संभाला. उनके कामों में कक्षाओं में झाड़ू लगाना, पानी लाना और दूसरे रखरखाव के काम शामिल थे. हालांकि उनके पति की गरिमा और सम्मान के कारण स्कूल में सभी उन्हें प्यार से 'बघेल मैडम' कहकर बुलाते थे.
6.एक पोस्टर देखकर जागी जेईई को क्रैक करने की इच्छा
परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था और लगभग इसी समय दीपक की नज़र IIT-JEE परीक्षा के एक पोस्टर पर पड़ा. उस समय उन्हें IIT का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाओं से उन्हें इसका महत्व समझ आ गया. उस पल से प्रेरित होकर उन्होंने परीक्षा देने का इरादा ज़ाहिर कर दिया. दीपक ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली.
7.478वीं रैंक के साथ क्रैक किया आईआईटी-जेईई
साल 2010 में दीपक ने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन सा लगता था. उन्होंने 478वीं रैंक के साथ IIT-JEE पास किया और IIT बॉम्बे में सीट पक्की कर ली. जब उन्होंने अपनी मां को यह खबर सुनाई तो वह गर्व और राहत से अभिभूत होकर फूट-फूट कर रो पड़ीं.
8.अपना सफल स्टार्टअप चलाते हैं दीपक बघेल
आज दीपक बघेल एक सफल उद्यमी और शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन विधियों के माध्यम से उच्च-गुणवत्ता वाला शहद उत्पादन करने पर केंद्रित कंपनी माइलो इंडिया की स्थापना की. यह स्टार्टअप चलाने के अलावा वह वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को पढ़ाते और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं ताकि वे अपने जैसे दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकें.