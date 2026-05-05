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ग्लैमरस अंदाज के अलावा पढ़ाई में भी अव्वल हैं जयपुर की प्रिंसेस गौरवी कुमारी, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जानकर रह जाएंगे हैरान!

जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी ने अपने भाई सवाई पद्मनाभ सिंह के साथ Met Gala 2026 में रॉयल एंट्री से सभी को चौंका दिया, जानें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है...

Jaya Pandey | May 05, 2026, 11:25 AM IST

1.Met Gala 2026 में जयपुर की शाही एंट्री

Met Gala 2026 में जयपुर की शाही एंट्री
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Met Gala 2026 में जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी ने अपने भाई सवाई पद्मनाभ सिंह के साथ रॉयल एंट्री लेकर इंटरनेशनल फैशन मंच पर सबका ध्यान खींचा. उनके रॉयल अंदाज के साथ-साथ लोगों की दिलचस्पी उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर को लेकर भी तेजी से बढ़ी है.
(Image Credit: Social Media)

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2.राजकुमारी गौरवी कुमारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड

राजकुमारी गौरवी कुमारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड
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गौरवी कुमारी की शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मायो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से हुई. यह देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है. इसके बाद उन्होंने हायर स्टडीज के लिए अमेरिका का रुख किया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी(NYU) में दाखिला लिया. यहां उन्होंने कम्युनिकेशन और मीडिया से जुड़ा कोर्स किया. 

3.इस विदेशी यूनिवर्सिटी से ली हैं डिग्रियां

इस विदेशी यूनिवर्सिटी से ली हैं डिग्रियां
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एनवाईयू की खास बात यह है कि वहां स्टूडेंट्स को अलग-अलग विषयों को मिलाकर पढ़ने की आजादी मिलती है. इसका फायदा उठाते हुए गौरवी ने लिबरल आर्ट्स से शुरुआत की और बाद में गैलेटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया. यहां उन्होंने मार्केटिंग, फैशन बिजनेस और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई की और अपना एक  क्रिएटिव एजुकेशनल प्रोफाइल तैयार किया.
(Image Credit: Social Media)

4.भारत लौटकर मां के प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन से जुड़ीं

भारत लौटकर मां के प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन से जुड़ीं
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कोविड-19 महामारी के दौरान वह भारत लौट आईं और दोबारा अमेरिका नहीं जा सकीं. इसी समय उन्होंने अपनी मां दिया कुमारी के प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के साथ काम करना शुरू किया. इस फाउंडेशन के जरिए वह महिलाओं और ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हैं.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

    5.फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में भी बनाई पहचान

    फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में भी बनाई पहचान
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    गौरवी कुमारी ने फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है. वह इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स जैसे Ralph Lauren और Dior के साथ जुड़ चुकी हैं जिससे उनके फैशन सेंस और ग्लोबल एक्सपोजर का अंदाजा लगाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन के साथ इंटर्नशिप भी की थी.
    (Image Credit: Social Media)

    6.PDKF स्टोर के कामों में भी योगदान

    PDKF स्टोर के कामों में भी योगदान
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    भारत लौटने के बाद उन्होंने PDKF स्टोर के कामों में योगदान दिया. यह देशभर के स्थानीय कारीगरों की बनाई गई हस्तशिल्प वस्तुओं को बढ़ावा देता है. इस पहल के जरिए न सिर्फ पारंपरिक कला को मंच मिलता है, बल्कि कई महिलाओं को रोजगार और पहचान भी मिलती है.
    (Image Credit: Social Media)

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