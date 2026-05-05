ग्लैमरस अंदाज के अलावा पढ़ाई में भी अव्वल हैं जयपुर की प्रिंसेस गौरवी कुमारी, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जानकर रह जाएंगे हैरान!

3 . इस विदेशी यूनिवर्सिटी से ली हैं डिग्रियां

3

एनवाईयू की खास बात यह है कि वहां स्टूडेंट्स को अलग-अलग विषयों को मिलाकर पढ़ने की आजादी मिलती है. इसका फायदा उठाते हुए गौरवी ने लिबरल आर्ट्स से शुरुआत की और बाद में गैलेटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया. यहां उन्होंने मार्केटिंग, फैशन बिजनेस और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई की और अपना एक क्रिएटिव एजुकेशनल प्रोफाइल तैयार किया.

(Image Credit: Social Media)