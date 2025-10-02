DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 02, 2025, 02:40 PM IST
1.मेरठ की बेटी ने यूपीएससी की ISS परीक्षा में किया टॉप
मेरठ की बेटी कशिश कसाना ने यूपीएससी की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस परीक्षा में पहली रैंक लाकर इतिहास रच दिया है. ISS की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 30 जुलाई को जारी किया गया था और अब इंटरव्यू के बाद उन्होंने फाइनल लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई है.
2.पिता एडीओ तो मम्मी हैं प्राइमरी स्कूल में टीचर
कशिश उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की निवासी हैं. उनके पिता जितेंद्र कसाना रजपुरा विकासखंड में एडीओ कोऑपरेटिव के पद पर तैनात हैं जबकि उनकी मां रेखा एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं.
3.बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही हैं कशिश
कशिश बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी मेधावी रही हैं. उन्होंने केएल इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है और 12वीं बोर्ड में पीसीएम के साथ 98.8 फीसदी नंबरों के साथ अपने स्कूल की टॉपर रही हैं.
4.बीएससी और एमएससी में लाईं गोल्ड मेडल
स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेस से बीएससी और एमएससी किया है. उन्होंने साल 2025 में अपनी एमएससी पूरी की और उन्हें इसमें गोल्ड मेडल भी मिला. कशिश ने एमएससी के साथ ही अपनी यूपीएससी आईएसएस की तैयारी शुरू कर दी थी.
5.ऑनलाइन कोचिंग से की थी यूपीएससी की तैयारी
उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से इस परीक्षा की तैयारी की. उन्होंने इस परीक्षा का पैटर्न समझने के लिए इससे पहले भी एक बार UPSC ISS की परीक्षा दी थी और अपने दूसरे प्रयास में टॉप करके उन्होंने इतिहास ही रच दिया.
6.लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं कशिश
उनकी सफलता का फॉर्मूला एकाग्रता, निरंतर अभ्यास और समय का सही प्रबंधन था. अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर आज वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं.
