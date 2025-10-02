DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

1 . मेरठ की बेटी ने यूपीएससी की ISS परीक्षा में किया टॉप

मेरठ की बेटी कशिश कसाना ने यूपीएससी की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस परीक्षा में पहली रैंक लाकर इतिहास रच दिया है. ISS की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 30 जुलाई को जारी किया गया था और अब इंटरव्यू के बाद उन्होंने फाइनल लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई है.