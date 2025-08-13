Twitter
देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

आज हम आपको देश के सबसे कम उम्र के आईआईटीएन से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में आईआईटी कानपुर में एडमिशन पाया, जानें आजकल क्या कर रहे हैं सत्यम कुमार...

जया पाण्डेय | Aug 13, 2025, 10:16 AM IST

1.कौन हैं सत्यम कुमार?

कौन हैं सत्यम कुमार?
1

अगर आप ठान लें तो आपको अपने सपनों को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता. यह लाइन सत्यम कुमार पर बिलकुल सटीक बैठती है जिन्होंने गरीब परिवार से आने के बावजूद अपने सपनों से कोई समझौता नहीं किया. 

2.13 साल की उम्र में क्रैक की आईआईटी जेईई

13 साल की उम्र में क्रैक की आईआईटी जेईई
2

किसान के बेटे सत्यम ने 2013 में 13 साल की छोटी सी उम्र में भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक IIT-JEE में 679वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की और उन्हें आईआईटी कानपुर में  इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक-एमटेक के ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिला.

3.इससे पहले भी क्रैक किया था जेईई

इससे पहले भी क्रैक किया था जेईई
3

सत्यम कुमार ने साल 2012 में भी यह परीक्षा पास की थी और नेशनल लेवल पर 8137वीं रैंक हासिल की थी लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने फिर से 2013 में परीक्षा देकर इतिहास रच दिया और सहल कौशिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 14 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.

4.ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से की पीएचडी

ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से की पीएचडी
4

आईआईटी कानपुर से 2018 में अपनी डिग्री पूरा होने के बाद अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करने के लिए वह ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी चले गए और वहां पीएचडी की पढ़ाई करने लगे. 

5.आईआईटी कानपुर में इन 3 प्रोजेक्ट्स पर किया काम

आईआईटी कानपुर में इन 3 प्रोजेक्ट्स पर किया काम
5

आईआईटी कानपुर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोजीशन इन डिफ्रेंस ब्रेन कंप्यूटर, इलेक्ट्रोक्यूग्राम बेस्ड आई ब्लिंक क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग EOG सिग्नल एक्विजिशन और इमेजिनेटिव स्पीच बेस्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तीन परियोजनाओं पर काम किया.

6.एप्पल के साथ शुरू हुआ प्रोफेशनल करियर

एप्पल के साथ शुरू हुआ प्रोफेशनल करियर
6

पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्यम ने 24 साल की उम्र में एप्पल के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की और  मशीन लर्निंग इंटर्न के रूप में काम किया. यहां उन्होंने 2023 तक काम किया.

7.आजकल क्या कर रहे हैं सत्यम कुमार?

आजकल क्या कर रहे हैं सत्यम कुमार?
7

उनके लिंक्डइन पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उनकी वर्तमान रुचि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के फील्ड में है और वे ऑस्टिन में प्रतिष्ठित टेक्सास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के रूप में इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं.

