देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

3 . इससे पहले भी क्रैक किया था जेईई

3

सत्यम कुमार ने साल 2012 में भी यह परीक्षा पास की थी और नेशनल लेवल पर 8137वीं रैंक हासिल की थी लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने फिर से 2013 में परीक्षा देकर इतिहास रच दिया और सहल कौशिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 14 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.