Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन
Mobile Addiction: सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान
देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?
जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी
हाथों में नजर आते हैं High Cholesterol के लक्षण, नजर आते ही हो जाइए सावधान!
Coolie Star Cast Fees: रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान और अजय देवगन ने लोकेश कनगराज से कितनी रकम वसूली?
स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले से बंद रहेंगे ये रास्ते, इन चीजों का समारोह पर ले जाने की है मनाही
NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF
Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट
KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 13, 2025, 10:16 AM IST
1.कौन हैं सत्यम कुमार?
अगर आप ठान लें तो आपको अपने सपनों को साकार करने से कोई नहीं रोक सकता. यह लाइन सत्यम कुमार पर बिलकुल सटीक बैठती है जिन्होंने गरीब परिवार से आने के बावजूद अपने सपनों से कोई समझौता नहीं किया.
2.13 साल की उम्र में क्रैक की आईआईटी जेईई
किसान के बेटे सत्यम ने 2013 में 13 साल की छोटी सी उम्र में भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक IIT-JEE में 679वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की और उन्हें आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक-एमटेक के ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिला.
3.इससे पहले भी क्रैक किया था जेईई
सत्यम कुमार ने साल 2012 में भी यह परीक्षा पास की थी और नेशनल लेवल पर 8137वीं रैंक हासिल की थी लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने फिर से 2013 में परीक्षा देकर इतिहास रच दिया और सहल कौशिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 14 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.
4.ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से की पीएचडी
आईआईटी कानपुर से 2018 में अपनी डिग्री पूरा होने के बाद अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करने के लिए वह ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी चले गए और वहां पीएचडी की पढ़ाई करने लगे.
5.आईआईटी कानपुर में इन 3 प्रोजेक्ट्स पर किया काम
आईआईटी कानपुर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोजीशन इन डिफ्रेंस ब्रेन कंप्यूटर, इलेक्ट्रोक्यूग्राम बेस्ड आई ब्लिंक क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग EOG सिग्नल एक्विजिशन और इमेजिनेटिव स्पीच बेस्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तीन परियोजनाओं पर काम किया.
6.एप्पल के साथ शुरू हुआ प्रोफेशनल करियर
पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्यम ने 24 साल की उम्र में एप्पल के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की और मशीन लर्निंग इंटर्न के रूप में काम किया. यहां उन्होंने 2023 तक काम किया.
7.आजकल क्या कर रहे हैं सत्यम कुमार?
उनके लिंक्डइन पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उनकी वर्तमान रुचि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के फील्ड में है और वे ऑस्टिन में प्रतिष्ठित टेक्सास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के रूप में इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.