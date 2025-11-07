दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

3 . यह क्यों मायने रखता है?

वैश्विक खाद्य श्रृंखला कमज़ोर पड़ रही है. व्यापार युद्धों, जलवायु परिवर्तन और महामारियों के बीच इनमें से कोई भी झटका किसी भी देश को पूरी तरह से झकझोर सकता है. फिर भी गुयाना सुरक्षित नजर आता है. इस मामले में वियतनाम और चीन जैसे देश भी पीछे हैं, जो सात में से केवल छह खाद्य समूहों में ही खाद्यान्न उत्पादन कर पाते हैं, लेकिन गुयाना 7/7 के ठोस स्तर पर है.