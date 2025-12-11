देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात

1 . 'धुरंधर' फिल्म से चर्चा में आए मेजर मोहित शर्मा

'धुरंधर' फिल्म की वजह से अशोक चक्र से सम्मानित दिवंगत मेजर मोहित शर्मा का नाम हाल ही में फिर से चर्चा में आया है. उनके माता-पिता ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में अपने बेटे के जीवन को दिखाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हालांकि कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया.