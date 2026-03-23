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भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख

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भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख

आज हम आपको उन 10 राज्यसभा सांसदों के बारे में बताएंगे जिनकी संपत्ति सबसे कम है. जानें किस सांसद के पास है सबसे कम प्रॉपर्टी और नकद...

Jaya Pandey | Mar 23, 2026, 06:35 PM IST

1.किस राज्यसभा सांसद के पास है सबसे कम संपत्ति?

किस राज्यसभा सांसद के पास है सबसे कम संपत्ति?
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असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने हाल ही में राज्यसभा सांसदों पर सर्वे किया. इस सर्वे में 233 सांसदों में से 229 सांसदों को शामिल किया गया है. झारखंड की एक सीट खाली है जबकि तीन सांसदों के हलफनामे उपलब्ध न होने के कारण उनको सर्वे में शामिल नहीं किया जा सका. आंकड़ों के आधार पर आज हम आपको राज्यसभा के उन सांसदों के बारे में बताएंगे जिनकी घोषित संपत्ति सबसे कम है.
(Image: AI Generated)

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2.1. संत बलबीर सिंह (पंजाब)

1. संत बलबीर सिंह (पंजाब)
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आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह के पास मौजूदा राज्यसभा सांसदों में सबसे कम घोषित संपत्ति है. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹3.79 लाख है.

3.2. महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा (मणिपुर)

2. महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा (मणिपुर)
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मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद की कुल संपत्ति लगभग ₹5.48 लाख है, जिसमें उनके पास ₹3.5 लाख की अचल संपत्ति शामिल है.
(Image Credit: Facebook)

4.3. प्रकाश चिक बड़ाईक (पश्चिम बंगाल)

3. प्रकाश चिक बड़ाईक (पश्चिम बंगाल)
4

तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक ने लगभग ₹9.25 लाख की कुल संपत्ति घोषित की है, जिसमें चल संपत्ति का हिस्सा ज्यादा है. 
(Image Credit: Facebook)

TRENDING NOW

5.4. ए.ए. रहीम (केरल)

4. ए.ए. रहीम (केरल)
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केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद एए रहीम की कुल संपत्ति लगभग ₹11.62 लाख है, जिसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं.
(Image Credit: Facebook)

6.5. सुमित्रा बाल्मीकि (मध्य प्रदेश)

5. सुमित्रा बाल्मीकि (मध्य प्रदेश)
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BJP की सुमित्रा बाल्मीकि की कुल घोषित संपत्ति लगभग ₹17 लाख है, जिसमें ₹15 लाख की अचल संपत्ति शामिल है.
(Image Credit: Facebook)

7.6. स्वाति मालीवाल (दिल्ली)

6. स्वाति मालीवाल (दिल्ली)
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AAP सांसद स्वाति मालीवाल की कुल संपत्ति लगभग ₹19.22 लाख है, जो पूरी तरह से चल संपत्ति है. 
(Image Credit: Facebook)

8.7. वी. शिवदासन (केरल)

7. वी. शिवदासन (केरल)
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CPI(M) के सांसद वी. शिवदासन ने लगभग ₹20.8 लाख की संपत्ति घोषित की है, जिसमें अचल संपत्ति भी शामिल है.
(Image Credit: Facebook)

9.8. डोला सेन (पश्चिम बंगाल)

8. डोला सेन (पश्चिम बंगाल)
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तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन की कुल संपत्ति लगभग ₹30.13 लाख है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चल संपत्ति के रूप में है. 
(Image Credit: Facebook)

10.9. संजय सिंह (दिल्ली)

9. संजय सिंह (दिल्ली)
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AAP सांसद संजय सिंह की कुल घोषित संपत्ति लगभग ₹31.22 लाख है, जो मुख्य रूप से चल संपत्ति के रूप में है. 
(Image Credit: Facebook)

11.10. पिल्ली सुभाषचंद्र बोस (आंध्र प्रदेश)

10. पिल्ली सुभाषचंद्र बोस (आंध्र प्रदेश)
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युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के सांसद पिल्ली सुभाषचंद्र बोस की कुल संपत्ति लगभग ₹32.82 लाख है, जिसमें ₹20 लाख की अचल संपत्ति भी शामिल है. 
(Image Credit: Facebook)

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