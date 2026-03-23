भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख

1 . किस राज्यसभा सांसद के पास है सबसे कम संपत्ति?

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असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने हाल ही में राज्यसभा सांसदों पर सर्वे किया. इस सर्वे में 233 सांसदों में से 229 सांसदों को शामिल किया गया है. झारखंड की एक सीट खाली है जबकि तीन सांसदों के हलफनामे उपलब्ध न होने के कारण उनको सर्वे में शामिल नहीं किया जा सका. आंकड़ों के आधार पर आज हम आपको राज्यसभा के उन सांसदों के बारे में बताएंगे जिनकी घोषित संपत्ति सबसे कम है.

(Image: AI Generated)