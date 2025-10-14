वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

5 . ऐसा रहा अंशुल गांधी का करियर

2016 में वे ह्यूस्टन स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंस सेंटर (UTHealth) में रिसर्च असिस्टेंट थे. फिर 2018 में वह डेटा साइंस और एडवांस्ड एनालिसिस के फील्ड में हेल्थ सर्विसेज़ एडवाइजरी ग्रुप इंक. (HSAG) में शामिल हो गए. एचएसएजी छोड़ने के बाद उन्होंने 2024 में एक सीनियर जनरेटिव एआई एमएल इंजीनियर के रूप में यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप में आने से पहले तीन साल से अधिक समय तक डेल में काम किया. चार महीने तक वहां काम करने के बाद वह जनवरी 2025 में एप्पल में शामिल हो गए. आज वह यहां मोटी सैलरी पैकेज पर काम कर रहे हैं.

