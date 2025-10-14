वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 14, 2025, 02:10 PM IST
1.डेंटिस्ट की पढ़ाई कर कैसे सीनियर इंजीनियर बने अंशुल?
ज़्यादातर लोग उसी करियर से संतुष्ट हो जाते हैं जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की होती है और एक बिलकुल नए फील्ड में काम रखना उन्हें मुश्किल लगता है. हालांकि अंशुल गांधी की कहानी थोड़ी अलग है. डेंटिस्ट की डिग्री मिलने के तुरंत बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता उनके लिए सही नहीं है तो उन्होंने एआई की दुनिया में करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अब वह एप्पल में सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं.
2.डेंटल कोर्स के आखिरी साल में हुआ ऐसा एहसास
अंशुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें डेंटल कोर्स के आखिरी साल में एहसास हुआ कि यह कोर्स उनके लिए नहीं हैं. उन्हें समझ में आ चुका था कि यह ऐसा काम नहीं है जिसे वह जिंदगी भर करना चाहते हैं.
3.कहां से किया कौन सा कोर्स?
अंशुल फिलहाल टेक्सास के ऑस्टिन में रहते हैं. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने महर्षि मार्कंडेश्वर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. इसके बाद उन्होंने यूटीहेल्थ ह्यूस्टन से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की. वर्तमान में वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एक साल का कोर्स कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने पिछले कुछ साल में कई लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं.
4.यूटीहेल्थ ह्यूस्टन की डिग्री इस मायने में थी खास
बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में अपनी यूटीहेल्थ ह्यूस्टन की डिग्री के बारे में बात करते हुए अंशुल ने बताया कि इसने मुझे वह तकनीकी गहराई दी जिसकी मुझे तलाश थी, जबकि मैं अभी भी अपने पिछले अनुभव से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था. भारत में कुछ कंपनियों में काम करते हुए तकनीकी दुनिया में उनका असली सफ़र अमेरिका आने के बाद शुरू हुआ.
5.ऐसा रहा अंशुल गांधी का करियर
2016 में वे ह्यूस्टन स्थित टेक्सास यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंस सेंटर (UTHealth) में रिसर्च असिस्टेंट थे. फिर 2018 में वह डेटा साइंस और एडवांस्ड एनालिसिस के फील्ड में हेल्थ सर्विसेज़ एडवाइजरी ग्रुप इंक. (HSAG) में शामिल हो गए. एचएसएजी छोड़ने के बाद उन्होंने 2024 में एक सीनियर जनरेटिव एआई एमएल इंजीनियर के रूप में यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप में आने से पहले तीन साल से अधिक समय तक डेल में काम किया. चार महीने तक वहां काम करने के बाद वह जनवरी 2025 में एप्पल में शामिल हो गए. आज वह यहां मोटी सैलरी पैकेज पर काम कर रहे हैं.
