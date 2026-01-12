ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

2 . नलिनी जोशी का कैसे गुजरा बचपन?

नलिनी जोशी का जन्म बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार में हुआ था और उनका बचपन भी वहीं बीता. उनके पिता भारतीय सेना में थे, जिस वजह से उनका परिवार अलग-अलग इलाकों में रहा. नलिनी का बचपन प्रकृति और जंगलों के करीब गुजरा. इसी दौरान उनमें जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित हुई. उन्हें बचपन से ही गणित में खास रुचि थी और वे इसे सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि रोमांच और खोज की तरह देखती थीं. उनका सपना था कि वे गणित में ऐसा काम करें जिस पर पहले किसी ने काम न किया हो.

