बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

एजुकेशन

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

आज हम आपको बताएंगे कि NSW की Scientist of The Year से सम्मानित मैथमेटेशियन नलिनी जोशी ने कहां-कहां से पढ़ाई की है और उनका भारत से क्या गहरा कनेक्शन है?

जया पाण्डेय | Jan 12, 2026, 03:02 PM IST

1. NSW की Scientist of the Year के लिए चुनी गईं नलिनी जोशी

NSW की Scientist of the Year के लिए चुनी गईं नलिनी जोशी
1

भारतीय मूल की जानी-मानी गणितज्ञ नलिनी जोशी को साल 2025 के लिए न्यू साउथ वेल्स यानी NSW की Scientist of the Year चुना गया है. यह राज्य का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मान माना जाता है. इस उपलब्धि के साथ नलिनी जोशी यह सम्मान पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ बन गई हैं. उनकी यह सफलता न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है. आज हम आपको बताएंगे कि नलिनी जोशी ने कहां-कहां से पढ़ाई की है और उनका भारत से क्या गहरा कनेक्शन है.

2.नलिनी जोशी का कैसे गुजरा बचपन?

नलिनी जोशी का कैसे गुजरा बचपन?
2

नलिनी जोशी का जन्म बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार में हुआ था और उनका बचपन भी वहीं बीता. उनके पिता भारतीय सेना में थे, जिस वजह से उनका परिवार अलग-अलग इलाकों में रहा. नलिनी का बचपन प्रकृति और जंगलों के करीब गुजरा. इसी दौरान उनमें जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित हुई. उन्हें बचपन से ही गणित में खास रुचि थी और वे इसे सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि रोमांच और खोज की तरह देखती थीं. उनका सपना था कि वे गणित में ऐसा काम करें जिस पर पहले किसी ने काम न किया हो.
 

3.नलिनी जोशी का एजुकेशनल बैकग्राउंड

नलिनी जोशी का एजुकेशनल बैकग्राउंड
3

उनकी स्कूलिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित फोर्ट स्ट्रीट हाई स्कूल में हुई. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने गणित में और गहराई से पढ़ाई करने का फैसला किया. नलिनी जोशी ने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की. 

4.नलिनी जोशी के पीएचडी का टॉपिक क्या था?

नलिनी जोशी के पीएचडी का टॉपिक क्या था?
4

वहां उन्होंने मशहूर गणितज्ञ मार्टिन डेविड क्रुस्कल के मार्गदर्शन में रिसर्च किया. उनकी पीएचडी का विषय प्रथम और द्वितीय पेनलेव ट्रांसेंडेंट्स के लिए कनेक्शन समस्या पर आधारित था जिसे गणित के क्षेत्र में बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इस तरह नलिनी जोशी के पास विदेशी यूनिवर्सिटीज से उच्च शिक्षा की मजबूत पृष्ठभूमि है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नामी संस्थाओं से पढ़ाई कर खुद को वैश्विक स्तर की गणितज्ञ के रूप में स्थापित किया है.

5.फिलहाल क्या कर रही हैं नलिनी जोशी?

फिलहाल क्या कर रही हैं नलिनी जोशी?
5

फिलहाल नलिनी जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अप्लाइड मैथमेटिक्स विभाग की हेड हैं. वे इंटीग्रेबल सिस्टम्स के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी वैज्ञानिकों में गिनी जाती हैं. इसके साथ ही उन्होंने इतिहास भी रचा है क्योंकि वे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में गणित की प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला हैं.

6.क्या है नलिनी जोशी का वर्तमान रिसर्च वर्क?

क्या है नलिनी जोशी का वर्तमान रिसर्च वर्क?
6

नलिनी जोशी का वर्तमान रिसर्च वर्क डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर केंद्रित है. क्वांटम कंप्यूटरों से भविष्य में दवा निर्माण, मैटेरियल साइंस और टेक्नोलॉजी के कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है. लेकिन दूसरी ओर यही तकनीक मौजूदा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती है. नलिनी का शोध इन्हीं चुनौतियों से निपटने के समाधान तलाशने पर केंद्रित है.

7.यूरेका पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं नलिनी जोशी

यूरेका पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं नलिनी जोशी
7

रिसर्च के अलावा नलिनी जोशी शिक्षा और समाज में समानता की मजबूत समर्थक हैं. वे गणित में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रही हैं. इसके साथ ही वे युवा शोधकर्ताओं की मेंटर के रूप में भी जानी जाती हैं. उनके इसी योगदान के लिए साल 2018 में उन्हें युवा शोधकर्ताओं के उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए प्रतिष्ठित यूरेका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

