कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'

4 . 2024 में थीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार

2024 के चुनाव में मारिया कोरिना मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया का समर्थन किया. चुनाव को पारदर्शिता से कराने के लिए उन्होंने हजारों वॉलंटियर के साथ कड़ी मेहनत की. यही वजह है कि उनको 'आयरन लेडी' के नाम से भी जाना जाता है.

