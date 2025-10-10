कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Maria Corina Machado Education: वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है. इंजीनियरिंग करने के बाद वह सोशल कामों से जुड़ गई थीं.

रईश खान | Oct 10, 2025, 04:10 PM IST

1.मारिया कोरिना मचाडो को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

मारिया कोरिना मचाडो को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार?
1

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 (Nobel Peace Prize 2025) की घोषणा कर दी है. इस साल वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है.
 

2.डोनाल्ड ट्रंप का तोड़ा सपना

डोनाल्ड ट्रंप का तोड़ा सपना
2

मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा ओस्लो में की गई. जिसका पूरी दुनिया का बेसब्री से इंतजार था. मारिया कोरिना को चुने जाने से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों वह नोबेल पुरस्कार जीतने की दावेदारी पेश कर रहे थे.
 

3.कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो?

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो?
3

मारिया कोरिना मचाडो 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की निर्वाचित सदस्य रही हैं. वह सत्तावाद के विरुध एक मुखर आवाज बनकर उभरी हैं. उन्होंने वेनेजुएला में पारदर्शिता, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए भरपूर काम किया.
 

4.2024 में थीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार

2024 में थीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार
4

2024 के चुनाव में मारिया कोरिना मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया का समर्थन किया. चुनाव को पारदर्शिता से कराने के लिए उन्होंने हजारों वॉलंटियर के साथ कड़ी मेहनत की. यही वजह है कि उनको 'आयरन लेडी' के नाम से भी जाना जाता है.
 

5.कितनी पढ़ी-लिखी हैं मारिया कोरिना?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मारिया कोरिना?
5

मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला की एड्रेस बैलों कैथोलिक यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. इसके बाद IESE बिजनेस स्कूल से मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की. मचाडो ने साल 2009 में  येल विश्वविद्यालय (Yale University) के वर्ल्ड फेलो प्रोग्राम में भाग लिया.
 

6.अनाथ बच्चों के लिए चलाती हैं फाउंडेशन

अनाथ बच्चों के लिए चलाती हैं फाउंडेशन
6

मचाडो ने साल 1992 में काराकस में अनाथ और अपराध में पकड़े गए बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए फंडासिओन एटेनिया नाम के फाउंडेशन की स्थापना की. बाद में सामाजिक विकास और सशक्तिकरण पर जोर देने वाले ऑपर्चुनिटास फाउंडेशन की अध्यक्ष भी रहीं.
 

7.Maria Corina Machado Net Worth: कितनी है मारिया मचाडो की नेटवर्थ

Maria Corina Machado Net Worth: कितनी है मारिया मचाडो की नेटवर्थ
7

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारिया कोरिना मचाडो की अनुमानित वार्षिक आय $865,520 के बीच है. यानी करीब 7.6 करोड़ रुपये है. इस नेटवर्थ में उनकी राजनीतिक गतिविधियों, सार्वजनिक भाषणों और मीडिया में उपस्थिति सहित विभिन्न आय स्रोत शामिल हैं. हालांकि, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, इसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है.
 

8.सोशल मीडिया पर 15 लाख फॉलोअर्स

सोशल मीडिया पर 15 लाख फॉलोअर्स
8

मचाडो के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. जिनसे उनकी अनुमानित वार्षिक आय 101,760 से 139,200 डालर के करीब होती है.
 

