अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

6 . भाई डीयू से कर रहे लॉ की पढ़ाई

मनु भाई के भाई अखिल भाकर वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मनु ने अब अपनी मास्टर डिग्री के बाद आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया है. देश भर के विश्वविद्यालयों की खोजबीन के बाद उन्होंने आईआईएम रोहतक को चुना क्योंकि कोई दूसरा संस्थान यह कोर्स नहीं कराता.