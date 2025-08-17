अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 17, 2025, 09:46 AM IST
1.IIM रोहतक से पढ़ेंगी मनु भाकर
ओलंपिक में इतिहास रचने वाली हरियाणा की निशानेबाज मनु भाकर ने अब अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है. उन्होंने रोहतक के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम को चुना है. वह इसी सेशन से शुरू होने वाली एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेंगी.
2.आईआईएम से कौन सा कोर्स करेंगी मनु भाकर?
मनु ने आईआईएम से खेल से जुड़ा कोर्स करने का फैसला किया है. उनके परिवार के मुताबिक उन्होंने अपने खेल करियर के बाद खेलों के व्यावसायिक पहलू को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का फैसला किया है.
3.इस स्कूल से की है पढ़ाई
मनु भाकर झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा झज्जर के यूनिवर्सल स्कूल से पूरी की है जो उनके चाचा चलाते हैं. स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए ऑनर्स किया है.
4.पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन
उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी के DAV कॉलेज से की है जिसमें उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी. इसके बाद अब वे आईआईएम से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली हैं.
5.फिलहाल शूटिंग वर्ल्ड कप पर है ध्यान
2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने निशानेबाजी में दोहरे कांस्य पदक जीते. 17 जनवरी 2025 को उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था. फिलहाल उनका ध्यान 2027-28 में भारत में आयोजित होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप की तैयारी पर है.
6.भाई डीयू से कर रहे लॉ की पढ़ाई
मनु भाई के भाई अखिल भाकर वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मनु ने अब अपनी मास्टर डिग्री के बाद आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया है. देश भर के विश्वविद्यालयों की खोजबीन के बाद उन्होंने आईआईएम रोहतक को चुना क्योंकि कोई दूसरा संस्थान यह कोर्स नहीं कराता.
7.यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं मनु भाकर
मनु भाकर को ब्यूटी विद ब्रेन कहना गलत नहीं होगा. निशानेबाजी में सफल करियर के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया. वह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं और देश और देश के लोगों की सेवा करना चाहती हैं.
