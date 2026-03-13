भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़

4 . क्या था भारत में बसे ईरानी समुदाय का व्यवसाय?

4

कहा जाता है कि इस समुदाय के कई परिवार पहले उत्तर बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में रहते थे और बाद में धीरे-धीरे किशनगंज आकर बस गए. शुरुआती समय में इनका जीवन काफी घुमंतू था. ये लोग कारवां या छोटे काफिलों में यात्रा करते थे और अलग-अलग जगहों पर तंबू लगाकर रहते थे. उस दौर में इनका मुख्य पेशा घोड़ों का व्यापार था. वे मेलों, त्योहारों और बड़े जमींदारों को घोड़े बेचते थे. समय के साथ जीवन शैली बदली और उन्होंने छोटे-मोटे सामान जैसे चाकू, कांच के फ्रेम और घरेलू इस्तेमाल की चीजों का व्यापार शुरू कर दिया. बाद के वर्षों में कुछ परिवार रत्न और कीमती पत्थरों के व्यापार से भी जुड़ गए जिनके लिए वे कोलकाता और जयपुर जैसे शहरों से सामान मंगवाते हैं.

(Image Credit: AI Generated)