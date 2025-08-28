22 लाख की नौकरी छोड़ क्रैक की UPSC, IPS को बनाया जीवनसाथी, जानें एक IITian की अनोखी कहानी

5 . चौथे प्रयास में बनी आईएएस अधिकारी

अंकिता पवार ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहला प्रयास दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाईं. उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी शुरू कर दी. 2020 में उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा दी और 321वीं रैंक हासिल की. ​​हालांकि वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थीं. उन्होंने फिर तीसरा और चौथा प्रयास किया. 2022 में अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 28वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बनीं.