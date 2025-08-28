22 लाख की नौकरी छोड़ क्रैक की UPSC, IPS को बनाया जीवनसाथी, जानें एक IITian की अनोखी कहानी

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 28, 2025, 01:35 PM IST
1.कौन हैं आईएएस अंकिता पंवार?
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना बच्चों का खेल नहीं है. इसके लिए कई साल नींद और आराम की जिंदगी को त्यागना पड़ता है. उम्मीदवार कई साल तक इस परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती.
2.IIT रूड़की से पढ़ाई के बाद मिला 22 लाख का पैकेज
आज हम आपको जिन शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, उन्होंने JEE परीक्षा पास की, IIT रूड़की से पढ़ाई की और 22 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी पाई, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें सिविल सेवा के अपने सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया.
3.12वीं में मिले थे 97.6 प्रतिशत मार्क्स
अंकिता पंवार हरियाणा के जींद जिले के गोसाईं गांव की रहने वाली हैं. वह एक साधारण परिवार से हैं और गांव में रहती थीं. उन्होंने चंडीगढ़ से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 12वीं में 97.6 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए.
4.इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हासिल की डिग्री
उन्होंने जेईई एडवांस परीक्षा पास की और आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. कॉलेज प्लेसमेंट में उन्हें 22 लाख के पैकेज वाली जॉब भी मिली. उन्होंने दो साल तक कॉरपोरेट में काम किया. हालांकि उनकी दिलचस्पी यूपीएससी परीक्षा और सिविल सेवा में ज़्यादा थी.
5.चौथे प्रयास में बनी आईएएस अधिकारी
अंकिता पवार ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहला प्रयास दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाईं. उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी शुरू कर दी. 2020 में उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा दी और 321वीं रैंक हासिल की. हालांकि वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थीं. उन्होंने फिर तीसरा और चौथा प्रयास किया. 2022 में अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 28वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बनीं.
6.कौन हैं आईएएस अंकिता पंवार के पति?
आईएएस अंकिता पंवार की शादी आईपीएस आयुष यादव से हुई है. आयुष यादव नारनौल जिले के निकट ठठवाड़ी गांव के मूल निवासी हैं. जब उनके पिता का निधन हुआ, तब वे मात्र आठ वर्ष के थे और उनकी मां ने अकेले ही उनका पालन-पोषण किया.
7.NIT से पढ़े हैं आयुष यादव
उन्होंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की. अंकिता की तरह उन्हें भी सिविल सेवाओं में रुचि थी और उन्होंने 2019 में हरियाणा पीसीएस परीक्षा पास की और आबकारी एवं कराधान विभाग में कार्यरत रहे. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी 2020 में 550वीं रैंक हासिल की. उन्होंने 2021 में 430वीं रैंक हासिल की और आईपीएस अधिकारी बने.
