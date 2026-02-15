IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 15, 2026, 03:52 PM IST
1.कौन हैं मारुति मैन ऑफ इंडिया?
भारत के सबसे लोकप्रिय कार ब्रांडों में से एक Maruti Suzuki आज आम भारतीय परिवार की पहली पसंद माना जाता है. पिछले चार दशकों में इस कंपनी की कारों ने देश की ऑटो इंडस्ट्री को बदल दिया और छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक सस्ती व भरोसेमंद कार का सपना पूरा किया. लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व भी था जिसमें सबसे अहम नाम RC भार्गव का आता है जिन्हें मारुति मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है.
2.IAS आरसी भार्गव का दूरदर्शी विजन
मारुति की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार और जापान की कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की पार्टनरशिप से हुई थी और कंपनी का नाम तब मारुति उद्योग लिमिटेड था. इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्ग के लिए किफायती छोटी कार बनाना था. आरसी भार्गव उस दौर में ऑटो इंडस्ट्री से नहीं बल्कि प्रशासनिक सेवा से आए थे, लेकिन उनकी नीतिगत समझ, संगठन क्षमता और दीर्घकालिक रणनीति ने कंपनी को मजबूत संस्थान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.
3.रवींद्र चंद्र भार्गव का प्रशासनिक करियर
30 जुलाई 1934 को जन्मे रवींद्र चंद्र भार्गव भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1956 बैच के अधिकारी थे. उन्होंने केंद्र सरकार में लंबे समय तक काम किया और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम तथा आर्थिक प्रशासन से जुड़े अहम पद संभाले. 1981 में वे प्रतिनियुक्ति पर मारुति उद्योग लिमिटेड से जुड़े और बाद में स्थायी रूप से कंपनी में आ गए. प्रबंधन ढांचा तैयार करना, जापानी साझेदार के साथ कार्यप्रणाली को संतुलित करना और उत्पादन प्रणाली को स्थिर बनाना उनके शुरुआती बड़े योगदानों में शामिल था.
4.मारुति सुजुकी में भार्गव का अहम योगदान
उनके मार्गदर्शन में 1983 में मारुति की पहली बड़ी जन-कार लॉन्च हुई और इसके बाद कंपनी ने धीरे-धीरे भारतीय पैसेंजर कार बाजार में मजबूत पकड़ बना ली. वर्षों के दौरान कंपनी ने सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट सप्लाई और किफायती कीमत की रणनीति पर जोर दिया जिससे यह देश की सबसे बड़ी कार निर्माता बन गई. बाद में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी चरणबद्ध तरीके से बेची और 2003 तक कंपनी पूरी तरह Suzuki Motor Corporation की सहायक कंपनी बन गई. राजस्व, उत्पादन और बिक्री के कई रिकॉर्ड बनाते हुए यह भारत की सबसे प्रभावशाली ऑटो कंपनियों में शामिल हुई.
5.साल 2016 में पद्म भूषण से हुए सम्मानित
आरसी भार्गव संगठन में विभिन्न शीर्ष पदों पर रहे और लंबे समय तक कंपनी की रणनीतिक दिशा तय करते रहे. 1997 में सक्रिय प्रबंधन भूमिका से रिटायर होने के बाद भी वे कंपनी से जुड़े रहे और आगे चलकर चेयरमैन बने. उद्योग और व्यापार में योगदान के लिए उन्हें 2016 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया.
6.आसान नहीं था मारुति से जुड़ने का फैसला
मारुति से जुड़ने का उनका फैसला आसान नहीं था. 1981 में वे पहले प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में आए थे, लेकिन जब प्रतिनियुक्ति खत्म हुई तो उन्हें सिविल सेवा में लौटने का विकल्प दिया गया. उस समय मारुति अपने शुरुआती और चुनौतीपूर्ण दौर में थी. भार्गव ने सुरक्षित सरकारी करियर की बजाय उभरती कार कंपनी के साथ बने रहने का निर्णय लिया और आखिरकार प्रशासनिक सेवा छोड़ दी. यही फैसला आगे चलकर भारतीय ऑटो उद्योग के इतिहास में अहम मोड़ साबित हुआ क्योंकि इसी नेतृत्व ने मारुति को एक सरकारी परियोजना से निकालकर बड़े जन-ब्रांड में बदलने की दिशा दी.
