IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

6 . आसान नहीं था मारुति से जुड़ने का फैसला

मारुति से जुड़ने का उनका फैसला आसान नहीं था. 1981 में वे पहले प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में आए थे, लेकिन जब प्रतिनियुक्ति खत्म हुई तो उन्हें सिविल सेवा में लौटने का विकल्प दिया गया. उस समय मारुति अपने शुरुआती और चुनौतीपूर्ण दौर में थी. भार्गव ने सुरक्षित सरकारी करियर की बजाय उभरती कार कंपनी के साथ बने रहने का निर्णय लिया और आखिरकार प्रशासनिक सेवा छोड़ दी. यही फैसला आगे चलकर भारतीय ऑटो उद्योग के इतिहास में अहम मोड़ साबित हुआ क्योंकि इसी नेतृत्व ने मारुति को एक सरकारी परियोजना से निकालकर बड़े जन-ब्रांड में बदलने की दिशा दी.

