इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह

2 . अदिति सिंह की पढ़ाई-लिखाई

अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली हैं. उन्होंने मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. उनके पिता संजीव सिंह पेशे से डॉक्टर हैं जबकि उनकी मां मेरठ कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं. पढ़ाई में शुरू से मेधावी रहीं अदिति ने 12वीं के बाद गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीटेक में दाखिला लिया और साल 2017 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.