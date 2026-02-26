इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 26, 2026, 03:37 PM IST
1.लंबी छुट्टियों को लेकर चर्चा में हैं IPS अदिति सिंह
हिमाचल प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह हाल ही में अपनी लंबी छुट्टियों को लेकर चर्चा में हैं. वह धर्मशाला में नॉर्दर्न रेंज में विजिलेंस में एसपी के पद पर तैनात थीं. लगातार अवकाश पर रहने के कारण विभाग ने उनकी जिम्मेदारियों का अतिरिक्त प्रभार एएसपी ब्रह्म दास भाटिया को सौंप दिया है. इस फैसले के बाद लोगों के बीच उनके करियर और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.
2.अदिति सिंह की पढ़ाई-लिखाई
अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली हैं. उन्होंने मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. उनके पिता संजीव सिंह पेशे से डॉक्टर हैं जबकि उनकी मां मेरठ कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं. पढ़ाई में शुरू से मेधावी रहीं अदिति ने 12वीं के बाद गाजियाबाद के अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीटेक में दाखिला लिया और साल 2017 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.
3.अदिति सिंह का यूपीएससी का सफर
इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला लिया. परिवार खासकर उनकी मां ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेरित किया. उन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी शुरू की. पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. साल 2021 में यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 679वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित हुईं.
4.यूपीपीएससी क्रैक कर बनी थीं एसडीएम
यूपीएससी में सफलता से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2020 की परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया था और 54वीं रैंक हासिल की थी. इस परीक्षा के जरिए उनका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ था. हालांकि बाद में उन्होंने आईपीएस सेवा जॉइन की और उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला. प्रशिक्षण के बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जिम्मेदारियां संभालीं और अतिरिक्त एसपी जैसे पदों पर काम किया.
5.युवाओं के लिए प्रेरणा से भरी हुई है अदिति सिंह की सक्सेस स्टोरी
हाल के घटनाक्रम में उनकी बार-बार छुट्टियों को लेकर विभागीय स्तर पर फैसली लिया गया और उनकी जगह एएसपी ब्रह्म दास भाटिया को विजिलेंस में एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. कुल मिलाकर अदिति सिंह का सफर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आईपीएस अधिकारी बनने तक का रहा है. उन्होंने असफलता के बाद दोबारा प्रयास कर सफलता हासिल की और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनीं.
