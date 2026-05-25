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भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह

भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह

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भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह

क्या आप जानते हैं कि भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? ब्रिटिश दौर में कभी पैसेंजर और मालगाड़ियों से गुजलार रहने वाला यह स्टेशन आज एकदम अलग-थलग पड़ा हुआ है.

Jaya Pandey | May 25, 2026, 11:11 AM IST

1.भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन

भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन
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भारत का रेल नेटवर्क बेहद विशाल है. यहां के स्टेशनों की अपनी विशेषताएं हैं. जहां हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन जैसा सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन मौजूद हैं तो इब रेलवे स्टेशन जैसे छोटे नाम वाला स्टेशन भी मौजूद है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? ब्रिटिश दौर में कभी पैसेंजर और मालगाड़ियों से गुजलार रहने वाला यह स्टेशन आज एकदम अलग-थलग पड़ा हुआ है.
(Image Credit: Social Media)

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2.कहां है सिंहाबाद रेलवे स्टेशन?

कहां है सिंहाबाद रेलवे स्टेशन?
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भारत का आखिरी स्टेशन सिंहाबाद रेलवे स्टेशन है. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित यह स्टेशन देश के आखिरी रेलवे स्टेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगे रेलवे लाइन बांग्लादेश की ओर बढ़ जाती है. सीमा के लिहाज से इसे भारत का आखिरी प्रमुख रेलवे पड़ाव माना जाता है.
(Image Credit: Social Media) 

3.भारत-बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब

भारत-बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब
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सिंहाबाद रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हबीबपुर इलाके में है. यह स्टेशन भारत-बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब है और सिंहाबाद–रोहनपुर रेल मार्ग का हिस्सा है. ब्रिटिश दौर में इस रेलवे लाइन का काफी महत्व था क्योंकि इसी रास्ते कोलकाता और तत्कालीन पूर्वी बंगाल जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, के बीच रेल संपर्क बना रहता था. देश के बंटवारे के बाद इस रूट का महत्व कुछ समय के लिए कम हुआ, लेकिन बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक समझौतों के चलते इसकी उपयोगिता फिर बढ़ी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.पुराने दौर की याद दिलाता है सिंहाबाद रेलवे स्टेशन

पुराने दौर की याद दिलाता है सिंहाबाद रेलवे स्टेशन
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आज सिंहाबाद स्टेशन किसी बड़े जंक्शन जैसा व्यस्त नहीं दिखता. यहां आम यात्रियों की भीड़ लगभग नहीं के बराबर होती है और यात्री ट्रेनों का संचालन बेहद सीमित रहा है. स्टेशन के आसपास शांत गांव, खेत और ग्रामीण माहौल देखने को मिलता है. आज भी यह जगह किसी पुराने दौर की याद दिलाती है. यही वजह है कि यह स्टेशन रेलवे प्रेमियों, ट्रैवल एक्सप्लोरर्स और भूगोल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण बन चुका है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.सिंहाबाद रेलवे स्टेशन का महत्व

सिंहाबाद रेलवे स्टेशन का महत्व
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सिंहाबाद रेलवे स्टेशन का महत्व सिर्फ इसके आखिरी स्टेशन होने तक सीमित नहीं है. यह भारत और बांग्लादेश के बीच माल ढुलाई में भी अहम भूमिका निभाता है. इस रूट का इस्तेमाल कई बार पत्थर, खाद्यान्न और दूसरे सामान की ढुलाई के लिए किया जाता रहा है. बाहर से शांत दिखने वाला यह स्टेशन दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

6.सिंहाबाद रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचें?

सिंहाबाद रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचें?
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मालदा टाउन रेलवे स्टेशन यहां का सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन है. वहां से सड़क मार्ग के जरिए सिंहाबाद पहुंचा जा सकता है. यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था सामान्य जगहों की तुलना में ज्यादा सख्त रहती है. यहां आम पर्यटन बहुत कम होता है, लेकिन जो लोग भारत के अनोखे और कम चर्चित रेलवे स्टेशनों को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए सिंहाबाद एक दिलचस्प जगह हो सकती है. यहां पहुंचकर एहसास होता है कि भारत जैसे विशाल रेल नेटवर्क की कहानी कभी-कभी सबसे शांत जगहों पर भी खत्म होती दिखाई देती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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