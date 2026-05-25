भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह

6 . सिंहाबाद रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचें?

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मालदा टाउन रेलवे स्टेशन यहां का सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन है. वहां से सड़क मार्ग के जरिए सिंहाबाद पहुंचा जा सकता है. यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था सामान्य जगहों की तुलना में ज्यादा सख्त रहती है. यहां आम पर्यटन बहुत कम होता है, लेकिन जो लोग भारत के अनोखे और कम चर्चित रेलवे स्टेशनों को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए सिंहाबाद एक दिलचस्प जगह हो सकती है. यहां पहुंचकर एहसास होता है कि भारत जैसे विशाल रेल नेटवर्क की कहानी कभी-कभी सबसे शांत जगहों पर भी खत्म होती दिखाई देती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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