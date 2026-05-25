Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 25, 2026, 01:38 PM IST
1.भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम
देश की मेट्रो सिटीज में लोगों को यातायात का सुलभ और ट्रैफिक रहित विकल्प देने के लिए मेट्रो सिस्टम बेहद जरूरी हैं. तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से इसकी जरूरत और बढ़ गई है. भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम दिल्ली में है जिसे दिल्ली मेट्रो के नाम से जाना जाता है. इसका विशाल आकार, इसके अनगिनत कॉरिडोर और हर दिन लाखों यात्रियों की भारी संख्या इसे आकार के मामले भारत के मेट्रो सिस्टम में टॉप बनाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.दिल्ली मेट्रो को संचालित करती है DMRC
दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरी इलाकों में आवागमन को काफी बेहतर बनाया है. इससे यह भारत की सबसे सफल मेट्रो सिस्टम्स में से एक बन गई है. इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC संचालित करती है. यह दिल्ली और एनसीआर को सेवाएं देती है जिसमें नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है.
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3.कश्मीरी गेट है दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन
दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है. इसे दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन भी कहा जाता है. इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 25 दिसंबर 2022 को हुआ था. यह स्टेशन रेड लाइन, येलो लाइन और वायलेट लाइन को जोड़ती है. यहां से इन तीनों लाइनों के लिए इंटरचेंज किया जा सकता है.
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4.येलो, रेड और वायलेट लाइन को जोड़ता है कश्मीरी गेट स्टेशन
दिल्ली मेट्रो का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन 11,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इस स्टेशन पर 6 से अधिक लेवल हैं. दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण की योजना में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर वायलेट लाइन को विस्तारित कर रेड और येलो लाइन से मिलाया गया था. इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया था. इससे केंद्रीय सचिवालय से कश्मीरी गेट के बीच एक वैकल्पिक मेट्रो रूट उपलब्ध हो गया और येलो लाइन की भीड़भाड़ थोड़ी कम हुई.
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5.कश्मीरी गेट स्टेशन के आसपास के मेट्रो स्टेशन
रेड लाइन पर पश्चिम की ओर कश्मीरी गेट स्टेशन के पास का स्टेशन तीस हजारी मेट्रो स्टेशन और यमुना नदी के पार पूर्व की ओर पहला स्टेशन शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन है. वहीं येलो लाइन पर कश्मीरी गेट से दक्षिण की ओर पहला स्टेशन चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और यहां से उत्तर की ओर पहला स्टेशन सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन है. इसके अलावा वॉयलेट लाइन पर यहां से से दक्षिण की ओर पहला स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन है.
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6.कश्मीरी गेट से कितने दूर हैं रेलवे और बस स्टेशन?
कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास कश्मीरी गेट आईएसबीटी भी है. दोनों के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी है. यहां से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा , जम्मू और कश्मीर , लद्दाख , पंजाब , हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश , राजस्थान और उत्तराखंड के लिए बस उपलब्ध होती है. इसके अलावा यह मेट्रो स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है.
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