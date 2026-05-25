Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

6 . कश्मीरी गेट से कितने दूर हैं रेलवे और बस स्टेशन?

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कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास कश्मीरी गेट आईएसबीटी भी है. दोनों के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी है. यहां से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा , जम्मू और कश्मीर , लद्दाख , पंजाब , हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश , राजस्थान और उत्तराखंड के लिए बस उपलब्ध होती है. इसके अलावा यह मेट्रो स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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