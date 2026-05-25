FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Opinion: सपा शासन में दलितों के दमन की सियाह लकीर

Opinion: सपा शासन में दलितों के दमन की सियाह लकीर

लंदन में सोनम कपूर का 270 करोड़ का महल और 51 करोड़ के 5 फ्लैट, जानिए क्यों पड़ोसियों आपत्ति जताई 

लंदन में सोनम कपूर का 270 करोड़ का महल और 51 करोड़ के 5 फ्लैट, जानिए क्यों पड़ोसियों आपत्ति जताई

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस

PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस

HomePhotos

एजुकेशन

Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है और इसके आसपास क्या है. साथ ही जानें इससे बस अड्डा और रेलवे स्टेशन कितने दूर हैं...

Jaya Pandey | May 25, 2026, 01:38 PM IST

1.भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम

भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम
1

देश की मेट्रो सिटीज में लोगों को यातायात का सुलभ और ट्रैफिक रहित विकल्प देने के लिए मेट्रो सिस्टम बेहद जरूरी हैं. तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से इसकी जरूरत और बढ़ गई है. भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम दिल्ली में है जिसे दिल्ली मेट्रो के नाम से जाना जाता है. इसका विशाल आकार, इसके अनगिनत कॉरिडोर और हर दिन लाखों यात्रियों की भारी संख्या इसे आकार के मामले भारत के मेट्रो सिस्टम में टॉप बनाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.दिल्ली मेट्रो को संचालित करती है DMRC

दिल्ली मेट्रो को संचालित करती है DMRC
2

दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरी इलाकों में आवागमन को काफी बेहतर बनाया है. इससे यह भारत की सबसे सफल मेट्रो सिस्टम्स में से एक बन गई है. इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC संचालित करती है. यह दिल्ली और एनसीआर को सेवाएं देती है जिसमें नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.कश्मीरी गेट है दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन

कश्मीरी गेट है दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन
3

दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है. इसे दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन भी कहा जाता है. इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 25 दिसंबर 2022 को हुआ था. यह स्टेशन रेड लाइन, येलो लाइन और वायलेट लाइन को जोड़ती है. यहां से इन तीनों लाइनों के लिए इंटरचेंज किया जा सकता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.येलो, रेड और वायलेट लाइन को जोड़ता है कश्मीरी गेट स्टेशन

येलो, रेड और वायलेट लाइन को जोड़ता है कश्मीरी गेट स्टेशन
4

दिल्ली मेट्रो का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन 11,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इस स्टेशन पर 6 से अधिक लेवल हैं. दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण की योजना में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर वायलेट लाइन को विस्तारित कर रेड और येलो लाइन से मिलाया गया था. इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया था. इससे केंद्रीय सचिवालय से कश्मीरी गेट के बीच एक वैकल्पिक मेट्रो रूट उपलब्ध हो गया और येलो लाइन की भीड़भाड़ थोड़ी कम हुई. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.कश्मीरी गेट स्टेशन के आसपास के मेट्रो स्टेशन

कश्मीरी गेट स्टेशन के आसपास के मेट्रो स्टेशन
5

रेड लाइन पर पश्चिम की ओर कश्मीरी गेट स्टेशन के पास का स्टेशन तीस हजारी मेट्रो स्टेशन और यमुना नदी के पार पूर्व की ओर पहला स्टेशन शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन है. वहीं येलो लाइन पर कश्मीरी गेट से दक्षिण की ओर पहला स्टेशन चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और यहां से उत्तर की ओर पहला स्टेशन सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन है. इसके अलावा वॉयलेट लाइन पर यहां से से दक्षिण की ओर पहला स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.कश्मीरी गेट से कितने दूर हैं रेलवे और बस स्टेशन?

कश्मीरी गेट से कितने दूर हैं रेलवे और बस स्टेशन?
6

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास कश्मीरी गेट आईएसबीटी भी है. दोनों के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी है. यहां से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों जैसे  हरियाणा , जम्मू और कश्मीर , लद्दाख , पंजाब , हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश , राजस्थान और उत्तराखंड के लिए बस उपलब्ध होती है. इसके अलावा यह मेट्रो स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station
Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष
पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष
PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस
PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस
भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर
भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर
भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह
भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे
भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
MORE
Advertisement